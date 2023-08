CIGALE : 6 artisans locaux à découvrir au QUAI SILO 57 en fin de semaine

La saison des festivals fait vibrer les quatre coins du Québec actuellement. Cette fin de semaine, alors que Montréal vibrera aux sons et aux couleurs d'ÎleSoniq et de Fierté Montréal, l’équipe de Silo 57 sera du côté de Québec pour la deuxième édition de Cigale!

• À lire aussi: Cet événement sur la plage dévoile sa programmation pour 2023, et c’est tout feu tout flamme

Cette expérience musique, bouffe et plage se déroule à la baie de Beauport les 12 et 13 août prochains. Avec des têtes d'affiche comme X Ambassadors, Lost Frequencies et Dean Lewis, il est certain que le party va pogner à Québec en fin de semaine.

Pour l’occasion, le QUAI SILO 57 accueillera 5 entreprises québécoises qui tiendront des boutiques éphémères le temps d’un week-end.

Vous pourrez donc, entre deux spectacles, un repas et une saucette dans l’eau, magasiner des maillots de bain, des bijoux, des vêtements ou encore des produits de beauté pour femmes comme pour hommes.

Voici quelles seront les entreprises québécoises présentes au QUAI SILO 57 pour Cigale 2023.

Cette entreprise établie dans la ville de Québec propose toutes sortes de produits: des bijoux en argent, des accessoires pour les cheveux, des vêtements écoresponsables, des chandelles, des serviettes de plage, etc. Ayant pour mission de faire briller sa clientèle, elle puise son inspiration de l’océan, du surf et d’un voyage à Hawaï de sa fondatrice.

Fondée à Montréal, l’entreprise KRWN se spécialise dans les coupes de cheveux et les produits de beauté pour messieurs. L’équipe du barbershop ayant maintenant quelques succursales au Québec sera au QUAI SILO 57 non seulement pour y vendre de leurs superbes produits, mais aussi pour y offrir des coupes de cheveux gratuites à ceux qui ont besoin d’un petit rafraîchissement capillaire.

Cette boîte de design et d’art, crée par Claudie Lamarre en 2018, propose des prints, des affiches, des vêtements et des accessoires qui adressent des enjeux sociétaux comme la sexualité, le féminisme, l’égalité, l’environnement, la culture populaire, les réseaux sociaux, la politique et plus. Impossible de demeurer devant ses créations qui évoquent le surf, le skate, la culture des années 70’s, les voyages, la musique rock et les road trips. Une entreprise qui s'inscrit à 100% dans l'ADN de Cigale.

Envie d'un tatouage sur le fly en fin de semaine? Il faudra faire l'arrêt au Displace Studio et rencontrer les artistes qui feront une panoplie de tattoos flash durant Cigale. Voilà l'occasion en or pour se faire (enfin) un matching tattoo en gang.

Si vous oubliez vos lunettes de soleil ou que vous êtes dus pour un changement, une visite au kiosque de l'entreprise Sunny SUP Sunglasses s'impose.

Votre coupe a besoin d'un rafraîchissement? L'équipe de XO Institut sera en poste toute la fin de semaine pour tresser vos cheveux, mais aussi vous offrir un service de maquillage et de vernis à ongles. Pas question de ne pas être sur son 36 à Cigale!

Bon festival!

Les 12 et 13 août 2023

Le site sera accessible à partir de 13h30 le samedi et le dimanche.

Baie de Beauport, Québec

*L'événement affiche complet. À noter que le site de la Baie de Beauport Sun Life sera exceptionnellement et exclusivement accessible aux détenteurs de billets de Cigale.

Ne manquez pas ces vidéos:

s