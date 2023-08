OSHEAGA: tous les moments WOW de l’édition 2023 qui donnent la FOMO

Seriez-vous surpris si on vous disait qu’OSHEAGA nous en fait voir de toutes les couleurs cette année? Tel qu’espéré, LE festival le plus populaire de Montréal livre encore une fois la marchandise en termes de musique électrisante, de looks complètement fous et de vibes immaculées.

Gare à vous si vous aviez déjà la FOMO, car la lecture de cet article risque de vous rendre encore plus jaloux!

Voici tous les moments les plus fous de l’édition 2023 d’OSHEAGA!

1. BBNO$ habillé en bébé qui chante du Céline Dion

Frédérique Ménard-Aubin

La chanson My Heart Will Go On de notre étoile nationale en a fait chanter plusieurs pendant le concert. Merci pour le beau moment!

Alaska Rider

2. Le soleil couchant complètement magnifique sur la ville

C'est tellement beau qu'on dirait que Dieu était de la partie.

3. S'asseoir dans l’herbe et dévorer les pitas du Babacool (les câpres frites... juste wow)

NAOMI AUGER

Nos compliments au chef! Notre coup de coeur demeure le pita au crudo de thon avec les câpres frites et l'aneth!

4. Dylan Minnette, chanteur de Wallows, qui demande à la foule comment ça se prononce, Osheaga!

Dylan Minnette asking the same question I've been asking for months. #osheaga pic.twitter.com/zVPem6oNWu — Daragh (@shutupdaragh) August 4, 2023

OshEaga? OsheAga? OsheagA? Là est la question.

5. Les filles de Silo 57 à LCN (hihi)

Une belle promo pour nos casquettes ça!

6. Charlotte Cardin. POINT.

Thierry Laforce / Agence QMI

Bien que nos coeurs saignent encore, on s'est à peine ennuyé d'Aya Nakamura durant la performance explosive de Charlotte Cardin.

7. Les installations gonflables de The Flaming Lips

NAOMI AUGER

Des gummy bears géants aux arcs-en-ciel, le spectacle était ponctué de belles surprises.

8. Vos frenchs (!!!)

NAOMI AUGER

Il y a tout le temps tellement d'amour à Osheaga. On vous a à l'oeil!

9. Croiser Sophie Nélisse et avoir un énorme «girl crush»

NAOMI AUGER

(Allô, on t'aime)

À demain!

