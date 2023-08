OSHEAGA: les spectacles à ne pas manquer ce week-end outre les têtes d’affiche

C’est une pléiade d’artistes internationaux et locaux qui seront en spectacle à Osheaga ce week-end, et on sait qu’il peut être difficile de faire des choix!

Rüfüs du Sol, Billie Eilish et Kendrick Lamar sont évidemment des artistes qui attireront les foules, mais les possibilités de faire des découvertes musicales sont innombrables.

Pour y voir plus clair, l’équipe de Silo 57 a décortiqué la programmation et vous revient avec un top de spectacles que vous ne voudrez certainement pas manquer!

VENDREDI

1. Aya Nakamura

Pour TRIPPER avec la foule sur le succès planétaire Djadja.

20h20 à 21h20

Scène de la Montagne Coors Light

2. Wallows

Pour voir Dylan Minnette, l’acteur de 13 Reasons Why, s'éclater sur la scène.

17h40 à 18h30

Scène de la rivière Bell

3. L’impératrice

Pour de l’électro à saveur frenchie incomparable.

18h15 à 19h00

Scène Verte

4. Bakar

Pour tous les fans d’indie rock. Vous reconnaîtrez la chanson «Hell N Back» qui tourne en boucle sur TikTok.

16h00 à 16h45

Scène de la vallée Chevrolet

5. Poolside

Le groupe de LA qualifie sa musique de daytime disco et on ne pourrait être plus d’accord.

20h30 à 21h20

Scène de l'île Coca-Cola

6. Sarahmée

Si vous n’avez pas encore eu la chance de voir la rappeuse sénégalo-canadienne sur scène, c’est votre jour de chance.

14h20 à 15h20

Scène de la vallée Chevrolet

SAMEDI

1. The National

Rien comme un spectacle de The National pour être dans ses feels...

19h20 à 20h30

Scène de la rivière Bell

2. Carly Rae Jepsen

Pour s’époumoner sur Call me maybe? et Run Away With Me.

19h50 à 20h40

Scène Verte

3. Alicia Moffet

Pour voir tous les influenceurs en ville et encourager notre rising star locale!

14h40 à 15h20

Scène de la rivière Bell

4. Peach Pit

Parce que le groupe canadien fait de l’indie pop comme personne d’autre.

18h15 à 19h00

Scène Verte

5. Fletcher

Parce qu’on se souviendra toujours de sa légendaire performance aux côtés de Miley Cyrus.

16h50 à 17h40

Scène de la montagne Coors Light

DIMANCHE

1. Fred Again...

Pour danser sur de la techno comme s’il n’y avait pas de lendemain.

20h00 à 21h00

Scène de la montagne Coors Light

2. Central Cee

Pour chanter toutes les paroles de ses chansons virales sur TikTok.

18h20 à 19h10

Scène de la montagne Coors Light

3. Tom Odell

Pour fermer les yeux, se coucher dans le gazon et peut-être même verser quelques larmes.

17h35 à 18h20

Scène de la rivière Bell

4. Julia Jacklin

Pour faire la découverte de cette artiste australienne qui risque de jouer en boucle dans vos oreilles après le festival.

18h15 à 19h00

Scène Verte

5. Milk & Bone

Pour de l’électro-pop électrisante, vous ne devez pas manquer la performance du duo! Frissons assurés.

15h20 à 16h00

Scène Verte

Bon festival!

