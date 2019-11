9 restos ouvert 24h pour vos cravings de fin de soirée

Après une soirée arrosée, il n’y a rien comme faire un arrêt pour manger un bon roteux sur le chemin du retour.

Il n’existe toutefois pas 1001 options de restos ouverts toute la nuit.

Si vous prévoyez sortir faire la fête, assurez-vous de connaître au moins ces 9 restos ouverts 24h pour satisfaire vos cravings de fin de soirée.

1. Le Fameux

Au coin de l’avenue Mont-Royal et de la rue Saint-Denis trône Le Fameux. Ouvert depuis 1958, ce resto est devenu le repaire des fêtards qui s’y rejoignent en fin de soirée pour partager un club sandwich ou une frite et boire un coke diet. Le jour, on peut y manger des assiettes déjeuner à prix doux.

À noter que Le Fameux est ouvert jusqu’à 3h les soirs de semaine et toute la nuit du vendredi au dimanche.

4500 rue Saint-Denis

2. Chez Claudette

Il n’est pas rare de voir une file d’attente vers 3h devant le petit resto Chez Claudette, situé sur l’avenue Laurier. On y mange des cheeseburgers décadents et des poutines très satisfaisantes. Pas question de vous asseoir pour jaser pendant des heures, parce que Chez Claudette ça roule!

351 avenue Laurier Est

3. Restaurant Miami Deli

Le décor du Miami Déli est tout simplement électrisant. Avec son requin suspendu au plafond, son aquarium et ses napperons à colorier, vous aurez certainement un plaisir fou en attendant votre plat de sous-marin ou de poutine. Le restaurant est ouvert 24h tous les jours. Aucune excuse pour ne pas y aller!

3090 rue Sherbrooke Est

4. Paulo & Suzanne

Ce resto fondé en 1980 est une fabuleuse option pour ceux qui habitent au nord de la ville. Situé sur le boulevard Gouin Ouest, Paolo & Suzanne offre une panoplie de burgers, de sous-marins, de poutines et de plats copieux qui vous aideront certainement à passer à travers votre lendemain de veille.

5501 boulevard Gouin Ouest

5. La Banquise

Ce restaurant incontournable de Montréal est certainement un arrêt à faire au moins une fois dans sa vie. La variété de poutines y est impressionnante et il n’est pas rare d’y croiser des touristes en quête de saveurs québécoises.

994 rue Rachel Est

7. Le Roi du Smoke Meat

Situé sur la rue Saint-Hubert, Le Roi du Smoke Meat est un arrêt obligatoire pour les amoureux du vintage et de la cuisine sans fla-flas. Les assiettes de viandes fumées et les plats de souvlakis font la renommée du restaurant.

À noter que l’établissement est ouvert du jeudi au dimanche jusqu’à 5h30 et jusqu’à 2h30 tous les autres jours de la semaine.

6705 rue Saint-Hubert

8. Restaurant Chez la Mère

Envie d’une bonne pointe de pizza bien grasse ou encore d’un burger juteux, le restaurant La Mère situé à l’est près du métro Pie-IX est l’endroit tout indiqué où finir votre soirée. Le resto est ouvert tous les jours du matin au soir!

4028 rue Masson

9. Saint-Viateur Bagel

Un arrêt au Saint-Viateur Bagel est une bonne option pour les fêtards qui voudraient manger une bouchée, mais aussi pour ceux qui souhaiteraient avoir un «restant» à grignoter le lendemain matin. Une bonne façon de passer à travers son lendemain de veille tout en douceur!

263 rue Saint-Viateur