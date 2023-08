À réserver : Un joli motel rétro «dog-friendly» au bord de la plage dans Charlevoix

Changeant au rythme des marées, la grande plage de St-Irénée est un incontournable de la région de Charlevoix. Et pour en profiter pleinement, il est possible de loger juste en face dans un motel rétro complètement revampé et pas trop cher!

Le 362 est un petit établissement qui a ouvert ses portes en 2021 dans l’ancien Motel de La Plage et qui a subi depuis trois phases de rénovation. On peut désormais y louer des chambres, des lofts et des appartements simples mais tout frais, avec de beaux papiers peints rétro et de belles grandes terrasses flambant neuves.

Les prix démarrent en ce moment à 119$ par nuit.

Le motel 362 se trouve sur la route 362 (!) à un endroit où règne une vraie atmosphère balnéaire. Il vous suffira de traverser la rue et la track de chemin de fer pour vous retrouver sur la plage en compagnie des flâneurs et des vacanciers.

À deux pas de votre porte, vous pourrez commander une frite au casse-croûte chez Ginette (qui fête ses 50 ans cette année) ou encore faire des réserves de biscuits au Dépanneur et biscuiterie artisanale Chez Léon et Lily. Vous serez aussi juste au pied du Domaine Forget, qui présente des concerts et événements tout l'été, et pourrez vous louer un paddle board ou un kayak chez Katabatik.

Très pertinent à savoir également: le 362 se situe juste à côté du délicieux resto Le Sainti, lui aussi né en 2021, des mêmes propriétaires. La dynamique équipe de l'établissement met de l’avant des produits régionaux, des vins d’importations privée et tout plein de cocktails qu’on prend plaisir à siroter en face du fleuve, sur la terrasse.

Le 362 est à 15 minutes de voiture de La Malbaie et 25 minutes de Baie-Saint-Paul. Il est ouvert été comme hiver, il n'a pas de réception physique et il accepte les chiens.

À Saint-Irénée, Charlevoix

À partir de 119 $ par nuit pour 2 personnes

Supplément de 35 $ pour votre chien (frais de ménage)

Pour faire une réservation, c’est par ici!

Photo tirée de la page Facebook Le 362

