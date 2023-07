Des passes d’un jour pour se la couler douce au Club Med Charlevoix

Vous êtes curieux de découvrir le Club Med de Charlevoix mais n’avez pas les moyens ou l’envie d’y réserver un séjour tout inclus? Il est désormais possible de se procurer des passes pour la journée, avec boissons et nourriture à volonté!

Par exemple, la passe de jour, qui est valable de 8h à 16h, vous donnera accès au buffet international principal du Club Med, Le Marché. Vous pourrez aussi profiter du jacuzzi et la piscine intérieure chauffée avec sa belle vue sur le fleuve, du gym et des cours de yoga (ou autres) offerts sur place. Le prix de cette passe? À partir de 103 $ par adulte et 53 $ par enfant.

La passe de soirée, quant à elle, vous permet de vous installer au Club Med de 18h à 1h du matin. Deux restos-buffets vous seront ouverts, pour les plats et les boissons à volonté, à savoir Le Marché et Le Chalet, qui propose une cuisine locale. Vous avez accès à l’animation typique du Club Med ainsi qu’à la «boîte de nuit». Le prix? À partir de 134 $ par adulte et 67 $ par enfant.

Une 3e passe «complète» est aussi en vente pour ceux qui veulent passer la journée et la soirée sur place, de 10h à 1h du matin. Il vous en coûtera à partir de 187 $ par adulte et 92$ par enfant pour cette option.

Dans les trois cas, le wi-fi est gratuit, et les bébés entrent gratuitement.

Pas de plein air inclus au Massif

À noter que le stationnement n’est pas inclus dans le tarif de la passe, ni les boissons dites «premium» ni l’accès au cellier. Il faut pour cela débourser des montants supplémentaires.

Et attention : l’accès au Massif (ski, vélo de montagne, gondoles, sentiers de randonnée) n’est pas inclus non plus.

Il s’agit donc d’une option pour l’après-plein air ou pour les jours de pluie durant des vacances dans Charlevoix, ou simplement d’une option pour se gâter et découvrir l’ambiance du Club Med québécois.

Infos: www.lemassif.com / passes et forfaits pour le spa aussi disponibles

Jetez aussi un coup d'oeil à nos vidéos!

