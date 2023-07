Pique-nique et kayak aux jolies chutes de Plaisance

Si vous avez envie d’une petite aventure rafraîchissante en nature, le parc national de Plaisance pourrait bien être votre prochaine escale!

Ce parc de l'Outaouais propose la location d’embarcations nautiques pour remonter la rivière Petite-Nation jusqu’au parc des chutes de Plaisance.

Avant de prendre la route, on vous invite à préparer un pique-nique à votre goût, rempli d’aliments frais et savoureux.

Une fois au parc, plusieurs embarcations nautiques telles que des kayaks, des canots et des planches à pagaie sont à votre disposition. Il ne reste qu’à choisir comment l’on souhaite naviguer sur les eaux de la rivière Petite-Nation.

Bien que cela puisse sembler contre-intuitif, on propose d’avancer à contre-courant. Ne vous inquiétez pas, il n’est pas très fort!

Après plusieurs coups de pagaie, passé le pont de la route 148, on arrive aux impressionnantes chutes de Plaisance où on y observe des litres et des litres d’eau se déverser jusqu’à nous.

Le moment est alors venu de débarquer. Un endroit sur la berge est indiqué pour y laisser les embarcations.

En suivant le sentier des chutes d’une distance totale d’un kilomètre, on retrouve plusieurs endroits où s’installer pour déguster notre festin. De nombreuses aires de repos sont aménagées et offrent une vue imprenable sur les chutes qui atteignent plus de 200 pieds de dénivellation naturelle.

La balade sur l’eau aller-retour est d’environ 4 heures sans compter le temps passé au parc.

Une rando pour terminer la journée

Pour terminer la journée, rien de mieux qu’une randonnée pour explorer les marais et les marécages de ce parc de la Sépaq.

Cinq circuits pédestres comprenant plusieurs passerelles flottantes ou sur pilotis sont accessibles. Elles permettent de découvrir ces milieux sous des angles différents difficilement atteignables autrement.

Les fins observateurs auront l’occasion d’apercevoir plusieurs animaux puisque plus de 260 espèces habitent le territoire. Les castors, les canards, les hérons et les balbuzards y sont particulièrement nombreux. L’été, les tortues se pointent également le bout du nez.

Finalement, près de 40 km de sentiers qui traversent les différents habitats sont aussi accessibles à bicyclette. Sur place, il est possible de louer des vélos à l’accueil et c’est gratuit pour les mineurs.

Petits conseils de base:

N’oubliez surtout pas votre crème solaire et vos bouteilles d’eau avant de partir pour cette journée. Sur l’eau, on peut avoir l’impression que les rayons du soleil sont moins dommageables en raison de la fraîcheur que dégagent les chutes, mais ce n’est qu’une illusion. Une bonne hydratation est plus que nécessaire.

En randonnée et à vélo, les sentiers sont plutôt dégagés. Profitez des aires de pique-nique aménagées qui parsèment le trajet pour faire des pauses à l’ombre avant de repartir.

Le parc national de Plaisance en ville:

Tarification d’accès: 9,55$ par adulte

Location d’embarcations nautiques: à partir de 16$ / h

Location de vélo: à partir de 15,50$ / h

