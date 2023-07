Une adorable maison de campagne à vendre à Eastman pour 595 000$

Pièces baignées de lumière, détails architecturaux d’antan, terrain enchanteur: voici un aperçu de ce qui vous attend dans cette résidence des Cantons de l’Est.

Studio Point de Vue

Sise sur un terrain de plus 36 000 pieds carrés dans la bucolique municipalité d’Eastman, la jolie maison charme grâce à ses dualités.

À la fois antique et moderne, champêtre et rénovée, calme et vibrante, elle a tout pour plaire à un large éventail d’acheteurs.

Studio Point de Vue

On est accueilli par un magnifique vitrail coloré alors qu’on pénètre dans la résidence, puis on découvre une aire de vie ouverte et spacieuse où les poutres apparentes et le foyer central nous enchantent.

Studio Point de Vue

Ceux qui passent la majorité de leur temps aux fourneaux seront happés par la cuisine, avec son îlot central et ses nombreux espaces de rangement.

On passe ensuite au salon et à la salle à manger, convivial comme pas deux. À proximité, on retrouve un espace bureau aménagé spécialement pour le télétravail.

Studio Point de Vue

Trois coquettes chambres et deux salles de bain habitent la demeure. Nouvellement rénovée, la salle de bain principale profite de deux lavabos distincts et d’une douche vitrée pour un confort absolu.

Studio Point de Vue

Jouxté à la propriété se trouve un logement additionnel, idéal pour accueillir sa famille et les amis qui ne décollent pas, ou tout simplement pour jouir d’un revenu additionnel.

La magie se poursuit à l’extérieur où l’aménagement paysagé et la terrasse ensoleillée donnent envie de vivre à la belle étoile. Encadré d’arbres matures, le logis est réellement isolé des regards.

Studio Point de Vue

Les futurs propriétaires devront débourser la somme de 595 000$ pour mettre la main sur cette maison. Ils peuvent contacter Marie-Piers Barsalou et Johanne Meunier du Groupe Barsalou Meunier pour davantage d’informations.

Studio Point de Vue

