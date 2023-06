Une maison contemporaine avec véranda et accès au lac à vendre à Sainte-Adèle pour 1 175 000$

Alors que l’on découvre la façade de cette maison de Sainte-Adèle, on est loin de s’imaginer ce qui nous attend de l’autre côté.

Alex Léveillé de chez Immophoto

À première vue, on croirait avoir à faire à une jolie maisonnette plain-pied de taille modeste. C’est seulement une fois à l’arrière, sur le terrain de 72 000 pieds carrés, que l’on prend connaissance de l’ampleur de la résidence qui se déploie sur deux étages et qui offre une vue panoramique sur la nature.

Alex Léveillé de chez Immophoto

Perchée à deux pas du lac Deauville, dans les Laurentides, la propriété jouit d’un accès privé au lac et à un quai sur lequel on s’imagine bien se reposer, bouquin à la main.

À quelques minutes de la résidence se trouve également le village de Sainte-Adèle, qui offre une panoplie de petits commerces et de restaurants pour le plus grand bonheur des résidents de la région.

Alex Léveillé de chez Immophoto

Visionnez la vidéo ci-haut pour la visite complète!

La visite débute avec une aire de vie principale qui happe instantanément le regard avec ses plafonds de bois clair et sa vaste fenestration. On y retrouve la cuisine, la salle à manger et le salon, tous baignés d'une quantité impressionnante de lumière naturelle.

Alex Léveillé de chez Immophoto

Le rez-de-chaussée se prolonge à l’extérieur grâce à une impressionnante véranda couverte et chauffée où les futurs acheteurs se réuniront certainement entre amis ou en famille.

Les futurs propriétaires profiteront également d’un confort absolu grâce aux planchers de béton chauffants qui couvrent l’ensemble des niveaux de la résidence.

Alex Léveillé de chez Immophoto

Cette maison contemporaine compte 3 chambres, dont une suite principale avec salle de bain attenante et garde-robe penderie. Une salle de bain additionnelle et un séjour donnant sur la terrasse concluent cette visite.

Vous souhaitez faire l'acquisition de cette maison? Sachez que la résidence est affichée au coût de 1 175 000$ et que c’est Emma Véronneau du groupe Re/Max qui assure sa vente.

Ne manquez pas nos récentes capsules!

s