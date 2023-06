Dépanneur Comptoir: le nouvel arrêt pour l'apéro sur le Plateau

Si flâner dans les jolies rues du Plateau Mont-Royal fait partie de vos activités de prédilection, vous aurez fort probablement remarqué qu’une des adresses bien implantées dans le quartier s'est refait une beauté.

Situé à l’intersection de l’avenue Duluth et de la rue Drolet, le petit dépanneur qui desservait auparavant les résidents et restaurateurs du quartier est maintenant transformé en Dépanneur Comptoir, un commerce de proximité restant fidèle à sa vocation originale, mais avec une petite touche funky en plus.

À la fois dep et comptoir apéro, on peut dire que le local porte assez bien son nom. Charcuteries, fromages, cidres et vins peuvent y être dénichés, sans toutefois renoncer aux denrées classiques qu’on retrouve dans tout bon dépanneur de quartier.

Ce sont Anthony Gebrayel, anciennement sommelier au Boxermans, et Félix Tremblay, propriétaire du restaurant La Prunelle, qui sont derrière le projet.

Voilà justement un arrêt de prédilection pour attraper une bonne bouteille avant de se poser dans l’un des nombreux restaurants «apportez votre vin» du coin, ou encore pour faire le plein de bons produits en vue d’un apéro entre amis.

Restez à l'affût: BBQs avec La Prunelle et festivités à l’improviste sont au menu tout l’été sur l’avenue piétonne.

328, Av. Duluth E

Ouvert tous les jours, jusqu’à 23h

