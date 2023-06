Une propriété centenaire rénovée dans le style «modern farmhouse» à vendre à Gatineau pour 499 900$

Une charmante propriété vient d’atterrir sur le marché gatinois et il y a fort à parier qu’elle n’y restera pas longtemps.

Initialement construite en 1885, la résidence a récemment profité de rénovations jumelant à merveille le charme du style «modern farmhouse» au cachet des maisons centenaires.

Les futurs acheteurs craqueront certainement pour les plafonds en lattes de bois blanches et les fenêtres à carreaux qui dominent à l’étage principal. Boiseries, moulures, portes massives contribuent également à la beauté des lieux.

Le rez-de-chaussée comprend un salon où repose un foyer à bois, une cuisine ouverte sur la salle à manger aux accents boho et une salle d’eau. La porte-fenêtre donnant sur la cour contribue à l’impressionnante luminosité de l’espace de vie.

Un adorable escalier mène au deuxième étage où se trouvent les trois chambres à coucher et la magnifique salle de bain. Avec son carrelage noir et blanc, sa baignoire sur pate et sa vanité antique, on se croirait tout droit à la campagne.

Les chambres, elles, possèdent également des accents boho-chic qui, contre toute attente, se marient à la perfection au reste de la maison et évoquent un esprit de voyage relaxant. À l'extérieur, un grand terrain intime avec piscine creusée au sel n’attend que vous pour s’animer. Vivement tous les barbecues et les apéros que vous pourrez y tenir en toute tranquillité.

Cette demeure se situe à Gatineau, à proximité de toutes les commodités, et est actuellement affichée pour la somme de 499 900$. Ce sont Carl Leclair et Claire Fillion du groupe Re/Max Vision qui s’occupent de la vente.

Tous les détails ici.

