4 restaurants parfaits pour célébrer votre ami Lion

Le 23 juin arrive à grands pas, et il est donc temps de penser à gâter un peu nos amis nés sous le signe du Lion.

Avec leur petit côté star et leur attitude extravagante, les Lions de votre vie auront fort probablement déjà organisé une fabuleuse soirée en leur honneur, mais ne vous méprenez pas: il n’y a rien comme une fête surprise pour faire fondre le cœur d’une personne née entre le 23 juillet et le 22 août.

Voici donc 4 restaurants parfaits où amener vos Lions préférés ce mois-ci.

Pour un souper m’as-tu-vu? digne d’un Lion, il faut absolument aller au Marcus. Avec ses toilettes roses (probablement les plus belles en ville) et son espace lounge hyper chic, le resto du Four Seasons crie “Prenez-moi en photo”!

1440, Rue de la Montagne

Le meilleur resto du Canada pour le meilleur signe du zodiaque! Un Lion voudra certainement essayer cette table qui a récemment reçu les honneurs du palmarès de Canada’s 100 Best comme étant LE resto a essayer à travers le pays.

150, Rue Saint-Zotique Est

Votre ami Lion sera ému de vous voir prendre la route pour le célébrer. Nichée dans les vallées des Cantons-de-l’Est, la table champêtre Parcelles attire les foules venues d’un peu partout au Québec depuis maintenant trois ans. On y va pour se régaler de leurs légumes cultivés sur place et de leurs pizzas décadentes dans un cadre complètement idyllique.

21, Chem. Taylor, Austin

Pour un brunch extra à souhait, direction le Dandy. Pancakes à la ricotta, poulet frit au babeurre, tartine au saumon fumé... tout est à s’en lécher les doigts. Pensez à accompagner le tout d’un bon latté glacé ou d’un verre de vin nature!

244, Rue Saint-Jacques

