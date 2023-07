Des bulles transparentes féériques à louer dans le fjord du Saguenay

Envie de vivre un séjour de glamping magique en forêt? Au creux du fjord du Saguenay, à une trentaine de minutes de Tadoussac, Canopée Lit nous propose de dormir dans des bulles transparentes. Une expérience particulière où ressentir un lien privilégié avec la nature qui nous entoure!

Depuis le printemps 2014, six sphères presque entièrement transparentes permettent aux visiteurs de passer la nuit dans la forêt de Sacré-Coeur et profiter d’une vue incomparable sur la nature qui enveloppe chaque abri. Certaines de ces unités sont doubles et offrent un plus grand espace à louer.

D’une dimension variant de 3 à 5 m de diamètre, elles peuvent accueillir 2 à 4 personnes. Certaines sont perchées sur des plateformes sur pilotis qui peuvent aller jusqu’à 18 pieds de haut.

Comme l’hébergement ne comprend pas de coin cuisine et qu’il y est interdit de cuisiner, il faut passer chercher son déjeuner à l’accueil. Vous aurez toutefois votre salle de bain privée (rustique) attenante à votre bulle.

Pour l’heure du souper, l’équipe de Canopée Lit offre un service de pizza pour emporter. La terrasse, le grand jardin et les tables à pique-nique installées au quai de L’Anse-de-Roche sont tous des endroits de choix où s’arrêter pour déguster son repas.

Isolées dans un boisé qui s’étend sur 24 hectares, les bulles sont accessibles à la marche. Selon l’hébergement choisi, il faudra suivre un sentier pendant 3 à 13 minutes pour l’atteindre.

La forêt est traversée par trois ruisseaux. Les visiteurs peuvent profiter de 5 km de sentiers parsemés de ponts pour découvrir la faune et la flore de l’endroit. Lors de cette promenade, on aura peut-être la chance de croiser un héron, des chevreuils, des lièvres... et même un ours!

On peut également suivre un sentier d'interprétation à l’achat d’un livret vendu à l'accueil. Celui-ci répertorie près de 20 plantes et arbres présents sur le territoire.

En plus des bulles transparentes, Canopée Lit offre aussi des hébergements de type cabanes dans les arbres. Certaines sont munies d’un puis de lumière juste au-dessus du lit donnant accès à une vue épatante sur le ciel étoilé.

EN BREF:

À Sacré-Coeur, sur la Côte-Nord, près du Saguenay et de Tadoussac

Ouverture: du 26 mai au 23 septembre 2023

Tarif des bulles: à partir de 214$ par nuit

