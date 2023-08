À louer: Une maison de bord de mer aux Îles-de-la-Madeleine

Alors que cette maison faisait la une de Maison Silo il y a quelques semaines, voilà qu'elle est aujourd'hui disponible pour la location. Sa vue époustouflante et son décor bohémien appellent à la rêverie.

• À lire aussi: 12 chalets à louer encore disponibles pour la Fête du Travail

Située en bord de mer, sur un gigantesque terrain de plus de 19 acres, on peut dire que cette résidence profite d’un emplacement de rêve. Construite en 2020 avec un grand souci des détails, la maison de vacances profite d’espaces de vie lumineux et enveloppants grâce à la vue omniprésente sur l’océan et l’île d’Entrée.

AIRBNB

Elle peut accueillir huit voyageurs et comprend quatre chambres, quatre lits et 2,5 salles de bains.

AIRBNB

AIRBNB

Comme elle vient de faire son apparition sur Airbnb, plusieurs dates sont libres pour la location. Voyez donc cet article comme votre occasion de réserver un séjour spontané aux Îles!

AIRBNB

AIRBNB

Se rendre aux Îles:

La voiture, l'avion, le bateau sont d'excellentes options pour rejoindre les Îles. En voiture, les voyageurs doivent se rendre à Souris (Île-du-Prince-Édouard) pour prendre le traversier. La traversée est d'une durée de 5 heures. Tous les passagers doivent avoir obligatoirement une réservation pour embarquer à bord du traversier (y compris les piétons et les cyclistes). Réservez votre traversée ici.

En avion, le transporteur local Pascan offre des vols au départ de Saint-Hubert, Québec, Gaspé et Bonaventure. L'aéroport des Îles de la Madeleine (YGR) est situé à Havre aux Maisons. En savoir plus.

Quoi faire aux Îles:

Voici quelques idées:

• À lire aussi: Îles-de-la-Madeleine : 29 choses à faire lors de votre prochain road trip

• À lire aussi: Top 10 des plus belles plages du Québec

• À lire aussi: 5 endroits où faire une balade à cheval sur la plage au Québec

• À lire aussi: Les 5 petites randos que vous devez faire si vous allez aux Îles-de-la-Madeleine

• À lire aussi: Airbnb: 5 chalets à louer pour des vacances de rêve aux Îles-de-la-Madeleine

• À lire aussi: 4 promenades à faire absolument aux Îles de la Madeleine

• À lire aussi: [PHOTOS] 20 clichés incroyables pour vous persuader de visiter les îles de la Madeleine cet été

En bref

Minimum de 7 nuits pour la réservation

Le prix de location varie selon la période visée. Vous paierez 750$ la nuit pour un séjour en septembre 2023 ou 975$ la nuit pour un séjour en juillet 2024.

RÉSERVEZ ICI

Pas envie de louer? Ne manquez pas ces maisons à vendre actuellement aux Îles:

s