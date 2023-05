Bika Farm lance la Cantine Bika où vous pourrez savourer la cuisine de Fisun Ercan sur une ferme brassicole

Depuis son ouverture en 2020, la Bika Farm située à Saint-Blaise-sur-Richelieu, ne cesse d’attirer les foules avec son impressionnant menu table d’hôte fait de produits cultivés sur place et son décor absolument féérique.

Ce projet de la chef Fisun Ercan attire les foules et il est assez difficile d’y réserver une table. Heureusement, les curieux qui voudraient savourer la cuisine de la célèbre chef pourront le faire à la Cantine Bika.

Ce tout nouveau concept de cuisine rapide est offert chez Terre à boire, une ferme brassicole qui se trouve tout près de Bika Farm.

Là-bas, vous pourrez vous installer sur une table à pique-nique et déguster les quelques plats conçus par Fisun Ercan qui s’accordent parfaitement avec les bières de Terre à boire.

Sandwich au poulet rôti sur pain maison, beignets d’épinards et de fines herbes avec yogourts maison à l’ail, boulettes de bœuf et agneau dans une sauce tomate du Bika et une salade de haricots blancs et fines herbes se trouvent présentement sur le petit menu qui évoluera au fil de la saison.

Évidemment, tous les ingrédients proviennent de Bika Farm et des fermes avoisinantes.

Voilà un bel arrêt à ajouter à vos roadtrips d'été!

Cantine Bika chez La Terre à boire

1375 Rue Principale, Saint-Blaise-sur-Richelieu

Vendredi de 15h à 19h

Samedi de 15h à 20h

Dimanche de 15 à 19h





Ne manquez pas nos dernières capsules!

s