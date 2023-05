La Sabrosa: un nouveau restaurant aux saveurs latino-américaines du Vieux-Montréal

Un nouveau repère de cuisine latino-américaine s’est installé, en avril dernier, sur la populaire place Jacques-Cartier du Vieux-Montréal.

Au Sabrosa, les chefs célèbrent le meilleur de la cuisine latino et américaine. Au menu? Plats colorés, poissons frais et cocktails de rêve.

Le petit nouveau occupe un local qui honore l’héritage du quartier. La décoration contemporaine installe une ambiance à la fois chic et décontractée.

Les copropriétaires, Nadia et Takeshi, se sont munis des chefs Guillaume et Evangelo pour proposer une cuisine inspirée des saveurs latino-américaines.

Du plat de tiradito de saumon sucré et épicé de chef Takeshi à la cocréation de Guillaume et Evangelo d’une variété d’assiettes à tacos: tous les plats mettent en valeur leur amour des ingrédients frais et acidulés ainsi que des combinaisons de saveurs créatives.

Découvrez dans la vidéo ci-haut des images exclusives (et les prix) des plats et des cocktails!

Lors de votre passage, misez sur les tacos Al Pastor (un classique street food mexicain), les tacos Birria (un grand succès du menu) et le ceviche de crevettes (un incontournable péruvien, frais et parfaitement équilibré). Le prix des plats oscille entre 12 et 58$. Question de goûter à tout, il n’est pas déconseillé de partager plusieurs plats.

À boire, il ne faut pas passer à côté du pisco sour revisité créé par la mixologiste de la place, Tammara Diaz. C’est LE cocktail parfait pour lancer la soirée.

Retrouvez également une belle carte des vins en majorité d’importations privées. Les curieux seront ravis d’essayer la dégustation de Tequila ou de Mezcal offerte au prix courant.

Du dimanche au mercredi: de 11h30 à 22h

Du jeudi au samedi: de 11h30 à 23h

404, place Jacques-Cartier

