Le LOV se réinvente et ça vaut le détour

C’est officiel: les restaurants LOV possèdent maintenant un nouveau chef exécutif!

C’est Christian Ventura, chef qui cumule les réussites dans le milieu de la cuisine végétalienne de Montréal, qui prend maintenant les reines du LOV.

À la tête de trois restaurants populaires, soit le Bloom sushi botanique, le Sushi Momo et le Bvrger, l’autodidacte se lance désormais dans la création de menus saisonniers du LOV.

Nouvelles sélections de salades et de bols, tartines de ricotta végétal, burgers à la truffe, salades d’halloumi végétal et plus encore font partie de ce nouveau menu estival qui évoluera au fil des saisons.

Il sera toujours possible de retrouver les classiques du menu: frites au kimchi du Québec, dumplings, tacos LOV, mais à ceux-ci s’ajoutent les nouveautés signées par Christian Ventura.

Il est possible de découvrir ces nouveautés rafraîchissantes dans toutes les succursales du LOV dès maintenant!

464, rue McGill, Montréal

140, prom. Du Centropolis, Laval

9180, boul. Leduc, suite 105, Brossard

Ne manquez pas nos plus récentes capsules!

s