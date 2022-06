Les 5 plus belles plages autour de Barcelone

On visite Barcelone pour s'en mettre plein les yeux et la tête avec les oeuvres d'Antoni Gaudí, la festive Rambla et la gastronomie catalane relevée de délicieux fruits de mer et de généreuses paellas. Mais par-dessus tout, on aime Barcelone pour ses plages! Une vie balnéaire en plein coeur de la ville.

Toutefois, en période estivale, ces plages sont tellement recherchées qu'il faut parfois renoncer à un moment de quiétude en échange d'un bain de foule plus au moins agréable. Heureusement, les zones de baignade s'étendent au-delà de la ville et bien souvent, elles sont facilement accessibles. La capitale catalane est entourée de magnifiques plages, en voici donc cinq situées à moins d'une heure du centre-ville de Barcelone.

1. La plage de Castelldefels

Station balnéaire à 30 minutes de Barcelone, Castelldefels se déploie sur plusieurs kilomètres, bordée par une mer calme et transparente. Sur cette plage, l'une des plus tranquilles de la région, vous aurez assez d'espace pour vous étaler au soleil sans être envahi par une foule de baigneurs.

Profitez de son long littoral pour faire une promenade et en fin de journée, contempler un magnifique coucher de soleil, avec vue sur les montagnes.

2. La plage d'Ocata

Il faut à peine 30 minutes de train pour rejoindre la plage d'Ocata, celle que le média britannique The Guardian a inscrite à son palmarès des 50 plus belles plages au monde! Située à El Masnou, au nord de Barcelone, Ocata est généralement le coin de paradis des locaux et peu fréquentée par les touristes.

Avec sa mer d'azur et son sable doré, Ocata se vit sur plus d'un kilomètre. C'est aussi l'occasion rêvée pour vous initier à la voile, le sport nautique de prédilection, ou encore, vous délecter de tapas, de poissons frais et de cocktails dans l'un de ses fameux chiringuitos (restaurants de bord de mer)!

3. La plage de Garraf

La petite et discrète ville de Garraf et sa plage valent, à elles seules, une escapade hors de Barcelone! Nul besoin de conduire ou prendre le train pendant plusieurs heures pour atteindre l'un des plus authentiques villages de la Costa Dorada, vous y êtes en moins d'une heure.

Entre la mer et le parc naturel del Garraf, la plage se trouve au pied des montagnes, à l'intérieur d'une baie, offrant ainsi un décor balnéaire splendide. Les nombreuses petites cabanes de charme qui bordent le littoral ajoutent à sa beauté.

4. La plage de Badalona

La plage de Badalona est la plus près du centre-ville de Barcelone et elle est le meilleur plan pour vous sauver rapido des foules. Principalement occupée par les locaux, elle se distingue des autres plages barcelonaises par une ambiance authentique de la Catalogne avec, en prime, une mer calme.

Vous découvrez les charmes de la ville à pied jusqu'au pont del Petroli. Celui-ci vous amène à près de 250 mètres dans la mer pour obtenir une vue splendide et profiter du plus beau point de vue sur Badalona.

5. La plage de Montgat

Encore plus tranquille que Badalona, sa voisine, la plage de Montgat à la cote auprès des surfeurs et amateurs de kitesurf,car on y retrouve de belles et puissantes vagues.

Sur plus de deux kilomètres, promenez-vous sur son bord de mer qui vous mènera à travers de jolis jardins jusqu'à des monuments historiques comme la Torre de Ca n'Alzina, une tour de défense datant du XVIe siècle.

