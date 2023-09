Une fabuleuse table gastronomique débarque à cette ferme adorée des Laurentides

Nouvelle venue dans le monde des tables champêtres, on peut dire que Maison de Soma tire déjà son épingle du jeu.

L’établissement laurentien qui excelle dans l’art de la ferme-à-la-table ouvrait ses portes au public le 1er juillet, et depuis, les échos positifs ne cessent de retentir.

Alors qu’elle invitait initialement ses convives à prendre part à un pique-nique dans sa buvette de saison, la ferme ajoute maintenant à son offre deux tables gastronomiques qui se distinguent par leur fraîcheur et leur originalité.

La première, soit Le Menu en 5 temps, invite les visiteurs à goûter à l’essentiel de Maison de Soma grâce à une variété de plats mettant en valeur une fusion de techniques culinaires et de produits frais.

L’Immersion Complète, elle, ne se limite pas à un enchaînement de plats, mais explore plutôt chacun des ingrédients et témoigne des saisons et des méthodes traditionnelles de maturation et de fermentation.

Les services débutent respectivement à 17h00 et 19h30 et les curieux peuvent vivre ces expériences au coût de 110$ et de 170$ par personne. Pour l’instant, les réservations sont ouvertes jusqu’au 31 octobre, mais de nouvelles dates seront dévoilées dans les mois à venir pour une expérience davantage en phase avec l’esprit des Fêtes.

Il est également toujours possible de vivre l’expérience Maison de Soma en réservant un pique-nique à la Buvette, ouverte tous les jours du jeudi au dimanche jusqu’à la fin du mois d’octobre.

380, Chem. Paquette, Mont-Tremblant

Le Menu en 5 temps

Jeudi au Samedi 17h00 à 19H00 110$ / personne - 70$ / accord

L’Immersion Complète

Jeudi au Samedi de 19h30 à 22h00 170$ / personne - 90$ / accord

Réservez votre table ici.

