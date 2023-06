Une nouvelle buvette en nature s'installe à Mont Tremblant et propose des pique-niques

Une ferme maraîchère, une boutique et une table fermière s'installent dans les Laurentides sous l'enseigne de Maison Soma. L'expérience gastronomique qui vous y attend à compter du 1er juillet est tout autant incroyable que le décor dans lequel elle est installée. Bonne découverte.

• À lire aussi: 8 incroyables tables champêtres où savourer le terroir au Québec cet été

• À lire aussi: Airbnb: 7 hébergements plus que parfaits à louer à Mont-Tremblant

Nichée sur une terre de 600 acres, entourée d'un décor paradisiaque, la ferme propose l'expérience d'une buvette sous forme de pique-niques. Ces derniers sont d'ailleurs concoctés à partir des produits de la ferme et de la forêt avoisinante.

Et comme si ce n'était déjà pas assez, le tout est accompagné de cidres fermiers, de vins nature et de bières de microbrasseries du Québec choisis avec soin. On ne pourrait pas demander mieux!

Les propriétaires de Maison de Soma ont a coeur de valoriser l'agriculture de proximité, l’autosuffisance alimentaire, la cuisine de saison ainsi que la mise en lumière d'un modèle agroalimentaire durable et en harmonie avec l’environnement.

Le tout prend place dans une incroyable salle à manger digne des magazines. L'équipe a collaboré avec Basma de Ceramik B, une artiste talentueuse.



«Chaque création de Basma est un chef-d'œuvre en soi, reflétant son savoir-faire artisanal et sa passion pour la céramique. Son approche artistique s'accorde parfaitement avec notre vision du wabi-sabi, mettant en valeur les textures et les formes organiques, créant ainsi une esthétique subtile et magnifique.» indique l'équipe dans une publication.



Maison de Soma propose des piques-niques tout l'été et une partie de l'automne, du mercredi au dimanche de 11h à 17h (la cuisine ferme à 16h) jusqu'au 31 octobre.

380, chemin Paquette, Mont-Tremblant

• À lire aussi: 10 vignobles québécois à essayer cet été

• À lire aussi: On a testé: un gîte rustique dans les Laurentides

• À lire aussi: ​​Quoi faire dans les Laurentides: 15 idées pour un «road trip» de rêve

Ne manquez pas ces vidéos:

s