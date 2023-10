Voici un truc pour réduire vos risques de vols annulés

On pourrait croire qu’il n’y a aucune astuce pour réduire le risque de se retrouver devant un vol annulé, puisque les causes de ce désagrément sont complètement hors de notre contrôle en tant que voyageur.

Or, selon le nouveau rapport sur les voyages d’automne d’Expedia, Hotels.com et VRB publié à la fin septembre 2023, il existe bel et bien un truc pour mettre toutes les chances de notre côté.

Ce truc, c’est tout simplement de réserver un vol qui part vers notre destination avant 15h.

En effet, les données sur le statut des vols depuis le début de l’année « révèlent que les vols qui partent après 15 h ont une probabilité d’annulation 18 % plus élevée, en moyenne, que ceux qui partent plus tôt dans la journée. »

Selon Expedia, près du quart des voyageurs aériens canadiens essaient pourtant d’éviter les vols en matinée pour ne pas avoir à se lever aux aurores. Si vous faites partie de ce groupe, vous devriez peut-être accepter de mettre votre réveil-matin plus tôt la prochaine fois!

Bien sûr, encore faut-il que des vols en début de journée soient disponibles au moment de votre réservation et pour votre destination. Les liaisons vers l'Europe, par exemple, sont généralement de nuit à partir de Montréal.

Dans son rapport automnal, Expedia donne justement astuces au sujet de l'achat des billets d’avion. Pour avoir un plus grand choix de départs et de meilleurs prix, il vaut mieux s'y prendre entre 30 et 37 jours avant la date de départ pour réserver un vol international.

