Benjamin Moore dévoile sa couleur 2024 et c’est plutôt ténébreux

Après Tourbillon de Framboise 2008-30 en 2023, un rouge orangé saturé, voilà que Benjamin Moore change complètement de cap avec la couleur de l’année 2024.

Abysse CC-860 est la couleur de l’année 2024 de Benjamin Moore. Il s’agit d’un mélange unique de violet et de bleu qui évoque le voyage et l'aventure.

Dans un communiqué, Benjamin Moore confie que la couleur est surtout inspirée par l’éclat ténébreux des grands fonds sous-marins. Cette teinte irrésistible rappelle également le ciel nocturne et saura s’affirmer avec assurance dans la maison.

Voyez Abysse comme une invitation à vivre de nouvelles expériences, s’ouvrir à l’inconnu et élargir vos horizons. Invitation acceptée!

La palette 2024 de Benjamin Moore comprend dix teintes qui jouent dans les contrastes. On y retrouve Abysse CC-860, Oie Blanche OC-17 , Blanc Patio OC-75 , Topaze 070, L’Heure du Thé 2170-50, Abeille CSP-950, Vert Régent 2136-2, Étain Patiné 1560, Bleu de Cana CC-790 et Lilas Brumeux 2116-40.

«La palette Tendances Couleur 2024 raconte une histoire de dualité, juxtaposant la lumière et l’ombre, le chaud et le froid au moyen d’agencements complémentaires et contrastants. Ces contrastes nous incitent à sortir de notre quotidien, à explorer de nouveaux lieux afin de faire le plein de souvenirs qui façonneront les teintes utilisées dans nos décors intérieurs. », raconte Andrea Magno, directrice du Marketing et développement de la couleur chez Benjamin Moore.

Alors, adopterez-vous la couleur en 2024?

