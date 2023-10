Ce restaurant gastronomique de Montréal (avec l'une des plus belles terrasses) ferme ses portes

Le bar à vin situé dans la Société d’Arts et Technologie (SAT) annonce sa fermeture définitive. Nommé Labo Culinaire, l’endroit avait ouvert ses portes en 2013.

Depuis 2021, c'est la cheffe Émilie Bégin (que vous avez sans doute suivie dans la dernière saison de l'émission Les Chefs!) qui s’amusait à mettre en lumière des aliments de saison dans des plats aussi colorés qu’appétissants.

Afin de remémorer leurs 10 ans d'existence, l’équipe du Labo Culinaire organise une soirée festive le lundi 23 octobre prochain. Ce sera l'occasion de célébrer toutes les belles rencontres, les moments inoubliables et les délicieux plats qui ont fait de ce restaurant un lieu si spécial à Montréal.

Ainsi, pour souligner la fermeture, une soirée Art & Vino sera proposée. Quatre talentueuses artistes de la scène montréalaise seront de la partie.

Vous pourrez compter sur AKA Teenadultt avec ses oeuvres aux traits crus et aux couleurs vives qui illustrent les thèmes du féminisme, de la lutte contre le racisme, de la culture populaire ainsi que le rapport à la sexualité. Maylee Keo avec son travail coloré, ludique, animé et surtout, fidèle à ses valeurs. Il y aura également nikki küntzle qui est connue pour ses palettes dynamiques et saturées, son travail est une expression de vie, d'énergie et de mouvement, avec une touche de surréalisme et finalement l’artiste et muraliste LOOPKIN qui agrémente son univers pictural avec la présence de petits monstres qui peuplent ses dessins, peintures et murales.

Les quatre artistes donneront vie sous vos yeux à des créations originales sur des bouteilles de vin que vous pourrez vous procurer subséquemment. Également, la cheffe Emilie Bégin offrira une rétrospective culinaire en présentant les différents plats qui ont marqué le Labo culinaire dans la dernière décennie.





Et pour la suite du restaurant?

«Bien que nous fermions le Labo Culinaire, un projet passionnant est prévu pour l'année prochaine. On vous révélera très bientôt les détails de cette nouvelle aventure passionnante.», annonce l’équipe du Labo par voie de communiqué.

On a très hâte d’en apprendre plus!

Soirée de fermeture le 23 octobre 2023

Réservez votre place ici.

1201, boulevard Saint-Laurent, Montréal

