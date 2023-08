Ce resto incontournable du Plateau-Mont-Royal annonce sa fermeture et on reste bouche bée

Réputé pour sa cuisine rappelant les meilleurs pubs anglais, le restaurant Maison Publique a tristement annoncé sa fermeture un peu plus tôt aujourd'hui.

C’est dans une publication Instagram que Derek Dammann, chef derrière l’établissement phare du Plateau-Mont-Royal, annonçait qu’il a pris la décision de fermer définitivement la Maison Publique à compter du 16 septembre.

«Le moment est venu pour moi d’écouter mon instinct et de mettre fin aux choses de manière positive. J'aime ce métier, mes collègues et toutes les belles personnes qui ont franchi ces portes. Mais j’aime davantage ma famille, ma santé et mon bien-être. Nous sommes impatients de continuer à répandre la joie des députés au cours des prochaines semaines», peut-on y lire.

Figurant depuis bon nombre d’années au palmarès du Canada’s 100 Best, le restaurant attirait les foules avec son menu mettant en lumière des produits locaux et une carte des vins résolument canadienne.

Alors que le Café Jones, la pâtisserie Crémy, le café-boutique Casa Pablo et la chaîne Juliette & Chocolat annonçaient tous leur fermeture au cours des dernières semaines, on peut dire qu’il s’agit d’un dur moment pour les restaurateurs montréalais.

À noter que vous avez encore deux semaines pour encourager l’équipe de Maison Publique et leur acheminer vos meilleurs vœux.

4720 Rue Marquette, Montréal

Fermeture définitive le 16 septembre 2023

