Un café-boutique où acheter des plantes et de la déco vintage annonce sa fermeture

Les habitués du café-boutique Casa Pablo sont en deuil.

• À lire aussi: Ce populaire café en Estrie annonce sa fermeture

Sur les réseaux sociaux, les propriétaires de l'appréciée boutique du Mile-Ex ont annoncé leur décision de fermer la boutique de manière permanente.

«Cette décision n'a pas été prise à la légère, mais nous sommes excités par les projets qui nous attendent à l'avenir. Bien que la boutique physique ferme ses portes, nous souhaitons vous informer que nous sommes en train de créer notre nouvelle entreprise de distribution de café.» écrivent les propriétaires.



Depuis 2019, la boutique Casa Pablo est l’endroit tout indiqué où dénicher des lampes, de la vaisselle, des meubles et de la décoration vintage et neuve, mais la boutique se spécialise également en plantes tropicales et cactus.

Les clientes et clients pouvaient accompagner leur séance de magasinage d'un café préparé sur place et acheter quelques sacs de grains pour la maison. Les différents cafés avaient conquis le coeur de plusieurs. Il s'agit de sacs de café single-origin de la Colombie qui rendent hommage au père de l’un des propriétaires.

Les propriétaires annoncent que vous pourrez trouver leurs cafés dans d’autres points de vente ainsi qu'en ligne. En attendant la refonte de leur site web, vous pouvez toujours commander leurs délicieux sacs de café via Instagram.



«Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude pour vos visites et votre soutien constants. Votre fidélité a été la pierre angulaire de notre aventure à la Boutique Casa Pablo.» concluent-ils.



Bien hâte de connaître la suite!

50, rue Jean-Talon Ouest, Montréal

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s