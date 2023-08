Ce restaurant végane d'Hochelaga ferme tristement ses portes

C’est une nouvelle surprenante, mais surtout bien triste qui a été annoncée par l’équipe du Café Jones aujourd'hui.

Après trois belles années à œuvrer servir des cafés et des bons petits plats véganes voilà que l’adresse de la Promenade Ontario tire sa révérence, et ce, dès le 31 août.

L’équipe avait annoncé ce printemps un nouveau concept de café de jour, buvette de soir qui n'aura finalement pas fait long feu.

On aimait s'installer dans le local pour le brunch ou le lunch et se laisser épater par les ingénieux assortiments de saveurs. C'est fou comme la cuisine végétalienne peut être créative, et le Jones Café le démontrait très bien.

Devant le succès de leur restaurants Mimi & Jones dans le Mile-End, Jones Café complètait très bien l'offre de l'équipe. Bien que l’équipe soit encore passionnée, le contexte actuel et les défis qui frappent de plein fouet les entrepreneurs auront eu raison de cette adresse appréciée.

Vous avez jusqu'au 31 août pour dire vos adieux au Jones Café. Sinon, vous pouvez toujours retrouver l'équipe au casse-croûte vintage Mimi & Jones.

En passant, le Jones Café est actuellement à vendre pour 95 000$, et tout l'équipement est inclus dans la vente.

3349, rue Ontario E, Montréal

Vendredi et samedi: 10am-10pm

Dimanche au jeudi 10am-4pm

5149, avenue du Parc, Montréal

