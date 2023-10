La Havane: 5 hôtels tout inclus à découvrir dans la capitale de Cuba

Lors de votre prochain voyage en sol cubain, pourquoi ne pas sortir des sentiers battus et explorer la capitale? Il y a fort à parier que vous serez charmé par ses lieux légendaires, ses bars mythiques, ses vieilles voitures colorées et ses bons restaurants.

Bien qu’on ne retrouve pas de « vrais » forfaits tout inclus au cœur de la ville, il est facile de réserver un voyage presque-tout-inclus à partir du Québec – avec vols, transferts, nuitées et petits-déjeuners compris – que ce soit avec Sunwing, Transat ou Vacances Air Canada, par exemple. Cette formule permet de vivre pleinement la capitale cubaine et ses délicieuses adresses.

Voici 5 hôtels où réserver un forfait vacances à La Havane.

Direction le quartier Miramar où le Mélia Habana promet un séjour en toute zénitude dans ses grandes chambres confortables. La vue sur la mer et la piscine entourée d’une véritable forêt tropicale permettent de marier proximité avec la ville et bord de l’eau. Une navette est d’ailleurs accessible plusieurs fois par jour pour vous rendre au cœur de La Havane. On retrouve aussi sur place 5 restaurants, dont 2 buffets, un club pour enfants et des produits de luxe à votre disposition lorsque vous optez pour la catégorie The Level.

Dormez là où les célébrités du monde entier ont déjà séjourné, à l’hôtel Nacional. Construit dans les années 1930, vous foulerez le hall d’entrée d’inspiration Art déco dans les pas de Frank Sinatra, Winston Churchill et Jean-Paul Sartre. Prenez l’ascenseur d’époque pour monter à votre chambre mise au goût du jour. La cour arrière avec ses jolis jardins est particulièrement splendide avec sa vue sur la mer et sa piscine entourée de palmiers. À proximité du Malecón, c’est l’hôtel idéal pour faire un saut dans le passé, cocktail à la main.

Ayant ouvert ses portes l’an dernier, le Grand Aston La Habana est un hôtel très moderne et luxueux situé au bord du Malecón, dans le quartier Vedado. Coup de cœur pour sa piscine à débordement sur le toit avec une vue époustouflante sur la mer et pour son bar Havana 92, dont la carte de cocktails originaux est envoûtante. Les chambres sont toutes autant splendides et épurées pour un séjour dans le plus grand des conforts. Vous serez à une dizaine de minutes de voiture de la vieille ville en choisissant cet hôtel et à quelques pas de la plus belle promenade de la capitale.

Au cœur de la Vieille-Havane, retrouvez tout le charme colonial cubain au Iberostar Parque Central, le deuxième plus vieil hôtel de la ville. Avec une vue sur le splendide Capitole et une terrasse sur le toit à faire rêver, vous aimerez y siroter un mojito en regardant le soleil se coucher sur la ville. À quelques pas des lieux historiques importants de la ville, toutes les bonnes adresses se font à pied, en plus d’être en face du Parque Central, un petit îlot de fraîcheur par une chaude journée. Les célèbres voitures américaines colorées se garent d’ailleurs souvent juste devant, idéal pour prendre le cliché parfait et typique de La Havane.

Retrouvez les traditions et l’art cubains dans le décor du Iberostar Grand Packard. Avec une vue sur la mer, le phare et la vieille ville, c’est la destination parfaite pour un mixte entre le contemporain et l’histoire. Les chambres et les suites du luxueux hôtel garantissent un nid douillet et moderne au cœur de la ville. Bien que vous soyez tout près des meilleures adresses de la capitale, la propriété dispose de 3 restaurants à la carte et d’un buffet bien garni. La piscine à débordement est impressionnante et la grande cour intérieure offre un véritable havre de paix de l’effervescence de la Vieille-Havane qui tourbillonne autour du bâtiment.

Quelques-unes des meilleures choses à faire La Havane, à Cuba

Arpenter les rues de la Vieille-Havane

Visiter El Capitolio

Voir un spectacle haut en couleur au célèbre cabaret Tropicana

S’asseoir à l’ombre près des amuseurs publics sur le Paseo de Marti

Entrer dans la cathédrale San Christobal et admirer son architecture

Faire un tour de voiture classique américaine (ou seulement les prendre en photo)

Déambuler sur la place de la révolution

Prendre un Daiquiri au bar El Floridita

Suivre les traces d’Ernest Hemingway

À savoir avant de partir

La langue officielle est l’espagnol.

La devise est le peso cubain (CUP) mais les dollars canadiens et américains sont acceptés.

Internet peut être capricieux (et payant) à Cuba.

