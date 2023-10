Voici le meilleur hôtel tout inclus du monde selon Tripadvisor

Avez-vous déjà entendu le nom de Bolifushi Island? C’est sur cet îlot de paradis entouré d’eau turquoise que se trouve le meilleur hôtel tout inclus du monde selon Tripadvisor et ses «2023 Travelers' Choice Best of the Best Awards».

Où se trouve cette île? Malheureusement pour nous, pas dans les Caraïbes mais plutôt en plein cœur des Maldives, dans l’océan Indien, à plus de 20h d’avion!

Le nom de cet établissement hôtelier est Ozen Reserve Bolifushi et voici à quoi ça ressemble:

Le Ozen Reserve Bolifushi est en fait une île-hôtel privée de grand luxe située offrant des chambres sur la «terre ferme» et des villas sur pilotis avec glissade et piscine, ainsi que plusieurs restaurants gastronomiques, un spa et un club pour enfants. On y propose aussi des expériences comme des soirées cinéma sous les étoiles, de la plongée et des excursions en bateau semi-sous marin.

La destination fait partie de l'atoll Malé Sud, composé d'une trentaine d'îles dont seulement trois sont habitées. Ses lagons sont d'une beauté irréelle et regorge de sites de plongée soumarine.

Pour loger au Ozen Reserve Bolifushi, il vous en coûterait environ 3700 $ CAD par nuit (nourriture, boisson et transferts en catamaran inclus) pour un séjour à la mi-janvier 2024 dans une villa sur pilotis avec glissade. Les chambres «régulières» sont à environ 1000$ de moins par nuit. Dans les deux cas, l'avion et es taxes en sus!

Le 2023 Travelers' Choice Best of the Best Awards est élaboré à partir des commentaires des utilisateurs et de décisions éditoriales. Il a été publié au début de l’été.

