Comment économiser gros sur votre prochain voyage? On vous dit tout!

Le moment tant attendu est arrivé: le groupe Expedia vient tout juste de dévoiler son rapport faisant état des tendances voyage 2024, et laissez-nous vous dire que le tout regorge de trucs et astuces à garder précieusement sous la main.

Où voyagent les Québécois cet automne? Comment économiser gros sur les vols? À quel moment s’envoler? On vous dit tout!

Frénésie pour les escapades automnales

Ne rangez pas les robes soleil et les sandales trop loin, car nous avons le bonheur de vous apprendre que « Fall is the new Summer »! C’est tout particulièrement vrai pour les couples sans enfants et les personnes seules, non contraintes de respecter le calendrier scolaire.

Selon le rapport d’Expedia, Hotels.com et Vrbo, les recherches de vols pour l’automne ont augmenté de 325 % et les recherches d’hôtels de 267 % par rapport à l’automne 2022.

Comme le dit si bien Melanie Fish, responsable des relations publiques des marques d’Expedia Group: « oubliez la saison des épices à la citrouille, l’automne est maintenant la saison des voyages. »

Pourquoi voyager en automne?

Tout d’abord, la saison basse donne déjà un coup de main aux voyageurs en quête d’économies. En effet, les prix baissent généralement au même rythme que le mercure, faisant le bonheur de ceux qui cherchent à échapper aux foules et à ménager leur portefeuille.

Dans les faits, on constate que le coût des billets pour les vols nationaux et internationaux est de 9 à 10% moins élevé que lors des mois plus chauds de l’été.

Trucs et astuces pour économiser encore davantage

Réservez vos billets d’avion le dimanche pour économiser jusqu’à 24 %. Le vendredi est généralement la journée la plus dispendieuse pour réserver ses billets.

Le vendredi est généralement la journée la plus dispendieuse pour réserver ses billets. Réservez les vols nationaux au moins un mois à l’avance pour économiser 33 %. Il vaut mieux réserver en moyenne 25 jours avant le départ plutôt qu’à la dernière minute.

Il vaut mieux réserver en moyenne 25 jours avant le départ plutôt qu’à la dernière minute. Réservez les vols internationaux en moyenne 34 jours à l’avance. Pour une disponibilité, une sélection et des économies optimales, réservez de 30 à 37 jours à l’avance.

Pour une disponibilité, une sélection et des économies optimales, réservez de 30 à 37 jours à l’avance. Partez un jeudi pour économiser jusqu’à 13 %. À noter que le dimanche est en moyenne la journée la plus chère pour entamer un voyage.

À noter que le dimanche est en moyenne la journée la plus chère pour entamer un voyage. Partez avant 15 h pour réduire les risques d'annulation. Bien que les voyageurs souhaitent généralement éviter d’aller à l'aéroport très tôt, les données sur le statut des vols révèlent que les vols qui partent après 15 h ont une probabilité d’annulation 18 % plus élevée, en moyenne, que ceux qui partent plus tôt dans la journée.

*Toutes ces données proviennent directement du rapport « Frénésie d’automne au Québec : le rapport sur les voyages d’automne révèle une hausse des recherches pour les escapades automnales » produit par le groupe Expedia.

