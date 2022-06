TOP 9 des destinations sac à dos

Voici 10 destinations idéales pour le backpacker qui désire économiser, rencontrer des voyageurs dans les auberges de jeunesse, se déplacer en transport en commun et peut-être même y trouver un petit emploi saisonnier!

1. Bolivie

Reconnue pour ses paysages à couper le souffle, la Bolivie est l'une des capitales mondiales du dépaysement! Effectivement, vous pourrez séjourner à plus de 4 000 mètres d’altitude dans la plus haute ville existante, La Paz (l’une des sept villes-merveilles au monde selon la fondation New Seven Wonders) ou bien admirer le grandiose Salar d’Uyuni, le plus vaste désert de sel autour du globe! Misant fortement sur l’écotourisme, voyager en sac à dos est justement la façon la plus simple et facile de s'émerveiller en visitant la Bolivie.

2. Nouvelle-Zélande

Les grands amateurs de plein air seront réjouis par le relief et les forêts subtropicales de la Nouvelle-Zélande. Le pays des Kiwis est idéal pour les backpackers puisqu'il permet à ces derniers de cueillir des fruits ou de travailler dans les vignobles afin de ramasser quelques sous pour se loger et se nourrir. La Nouvelle-Zélande possède des centaines d'auberges de jeunesse parfaites pour le backpacker désireux de rencontrer d'autres voyageurs.

3. Argentine

L'Argentine offre aux voyageurs des paysages magnifiques, que ce soit les montagne de la cordillère des Andes, les steppes de la Patagonie ou le littoral atlantique. Idéale pour les voyageurs à sac à doc, la cordillère des Andes saura séduire les amateurs de treks et de randonnées. En plus d'être relativement bon marché, les backpackers pourront se réjouir de l'hospitalité légendaire des Argentins.

4. Thaïlande

En plus d'offrir des paysages à couper le souffle, tels que des plages paradisiaques, des jungles denses et luxuriantes et des fonds marins exceptionnels, la Thaïlande est un endroit de choix pour les backpackers au budget réduit. Ce pays possède une ligne de train fonctionnelle qui permet aux voyageurs sac à dos de se déplacer sans trop de difficulté.

5. Belize

Parfois surnommé « la petite Grèce des Caraïbes », le Belize permet aux voyageurs sac à dos de découvrir cette région en sillonnant les multiples plages, les centaines d'îles et l'immense forêt tropicale. Pour les backpackers-plongeurs, le Belize offre des sites de plongée fascinants grâce à sa barrière de corail.

6. Hongrie

La Hongrie fait partie des pays les moins chers d'Europe en plus de posséder une vie nocturne très animée. À Budapest, par exemple, les auberges de jeunesse sont connues pour être de bonne qualité et très abordables. Les voyageurs sac à dos y trouveront leur compte avec les villes d’eau, les cités baroques et les bourgades champêtres hongroises.

7. Pérou

Le Pérou est un pays à découvrir pour la beauté de ses paysages, son histoire tumultueuse, sa richesse culturelle et la diversité de son environnement. Les voyageurs à sac à dos se réjouiront des possibilités de randonnées engendrées par les sommets de la Cordillera Blanca, les steppes arides de l’Altiplano peuplées de lamas et la forêt amazonienne. Quelques auberges de jeunesse très abordables peuplent également ce pays mythique.

8. Îles grecques

Les îles grecques, particulièrement les Cyclades, permettent aux voyageurs de s'immerger dans un univers de plages charmantes, de maisons blanches et d'eau turquoise pour pas trop cher. En plus, les Cyclades sont de très jolies îles qui possèdent plusieurs auberges de jeunesse tout à fait respectables où il est possible de se reposer après avoir goûté à la vie nocturne très animée.

9. Australie

Un pays-continent parfait pour le backpacker est quête de randonnées, de détente sur les plages, de surf, de soirées arrosées, de déserts rougeâtres et de faune et de flore épatantes! Avec son sac à dos, il est facile de parcourir l'Australie aux goûts divers, en passant par Cairns, le paradis des plongeurs, par Byron Bay, le haut lieu de la communauté hippie, par Brisbane, la ville moderne, et Sydney, connue pour son opéra, son pont et ses multiples sites de surf.

