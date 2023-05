Espagne: 7 raisons de visiter la ville de Madrid

Parfois boudée pour Barcelone, Malaga ou Séville, Madrid se veut moins touristique que ses consoeurs. Toutefois, la ville n’a rien à envier aux autres régions d’Espagne!

Située en plein cœur du pays, Madrid offre une combinaison unique entre traditions espagnoles authentiques et ambiance cosmopolite moderne et vaut certainement le détour.

Voici donc 7 raisons de visiter Madrid lors de votre prochain séjour en Espagne:

1. Pour la culture

Madrid est un véritable carrefour culturel, offrant une variété incroyable de musées, de galeries d'art et de théâtres. Le célèbre Museo del Prado abrite une collection d'œuvres d'art espagnoles et européennes parmi les plus importantes au monde. Vous pourrez également découvrir le musée Thyssen-Bornemisza et le musée Reina Sofía, qui abrite des chefs-d'œuvre de l'art moderne et contemporain.

2. Pour son architecture

La ville de Madrid regorge de superbes bâtiments et de monuments emblématiques. Le Palais royal de Madrid est l'un des plus grands palais royaux d'Europe et mérite certainement une visite. La Plaza Mayor, La Puerta de Alcalá et le magnifique parc du Retiro valent eux aussi le détour.

3. Pour sa vie nocturne animée

Madrid est réputée pour sa vie nocturne animée et ses fêtes qui s’étirent jusqu’aux petites heures du matin. Les Madrilènes sont connus pour être de véritables fêtards et la ville propose une multitude de bars, clubs et discothèques pour tous les goûts. Les quartiers de Malasaña et Chueca sont particulièrement populaires pour sortir le soir.

4. Pour sa délicieuse gastronomie

La cuisine espagnole est mondialement reconnue et Madrid n’y fait pas exception. Des tapas traditionnelles aux plats modernes de haute gastronomie, vous trouverez une grande variété de restaurants pour satisfaire vos papilles. Ne manquez pas de goûter à des spécialités madrilènes telles que le cocido madrileño (un ragoût à base de viande) et les churros con chocolate. Coup de cœur généralisé pour la boulangerie Acid Café et la buvette Gota Wine, tous deux sous la direction du groupe ACID.

5. Pour ses parcs et ses espaces verts

La ville espagnole bénéficie de nombreux parcs et espaces ouverts où vous pourrez vous promener, faire du vélo ou simplement vous détendre. Outre le parc du Retiro, le parc de la Casa de Campo est l'un des plus grands parcs urbains d'Europe et saura charmer les amoureux de plein air.

6. Pour y faire les boutiques

Si vous aimez ponctuer vos voyages d’après-midis shopping, Madrid saura vous charmer. Paradis des amateurs de mode, la ville regorge de boutiques de créateurs locaux et de grandes chaînes européennes, en passant par les marchés aux puces et les magasins vintage. Chose certaine, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets.

7. Pour son ambiance animée

Le charme et l'accueil des Madrilènes contribuent à la magie de la capitale espagnole. Que ce soit en vous promenant dans les rues animées du centre-ville, en assistant à un match de football passionné ou en vous mêlant à la foule dans les places et les marchés, vous ressentirez l'énergie et la vitalité de la ville.

