Les plus beaux logements Airbnb à louer à Los Angeles

Los Angeles est une fabuleuse destination pour profiter du soleil, de la bonne bouffe et du mode de vie californien qui fait tant rêver. On y retrouve une tonne de choses à faire, des restaurants fabuleux et des plages somptueuses.

De plus, il est facile de s’envoler vers Los Angeles pour moins de 500$ en vol direct. Un petit plus considérable quand on souhaite voyager sans trop de tracas.

Voici donc 12 magnifiques Airbnb à louer à Los Angeles.

1. Un bungalow moderne au sommet d'une colline avec vues imprenables et piscine

Airbnb

6 voyageurs

2 chambres

1 salle de bain

375$ / la nuit

LOUEZ ICI

2. Une maison d'hôtes historique près de la rivière Los Angeles

Airbnb

2 voyageurs

1 chambre

1 salle de bain

334$ la nuit

LOUEZ ICI

3. Un bungalow unique à Echo Park avec un patio

Airbnb

6 voyageurs

3 chambres

2 salles de bain

410$ la nuit selon la saison

LOUEZ ICI

4. Une jolie cabane privée dans les collines

Airbnb

2 voyageurs

1 chambre

1 salle de bain

504$

LOUEZ ICI

5. La Wolford House: un joyau mid-century au sommet d'une colline

Airbnb

5 voyageurs

2 chambres

1 salle de bain

515$ la nuit

LOUEZ ICI

6. Un bungalow espagnol ensoleillé avec véranda

Airbnb

4 voyageurs

2 chambres

2 salles de bain

388$ la nuit

LOUEZ ICI

7. Une jolie maison sur trois niveaux

Airbnb

6 voyageurs

3 chambres

2 salles de bain

520$ la nuit

LOUEZ ICI

8. Le Colibri: une suite d'hôtes avec vue sur Silver Lake

Airbnb

4 voyageurs

1 chambre

1 salle de bain

484$ la nuit

LOUEZ ICI

9. Epic Doodle: un studio près d'Hollywood

Airbnb

2 voyageurs

Studio avec un lit

1 salle de bain

208$ la nuit

LOUEZ ICI

10. Une maison farmhouse de rêve avec piscine privée

Airbnb

6 voyageurs

3 chambres

2 salles de bain

641$ la nuit

LOUEZ ICI https://airbnb.pvxt.net/jrRBD5

11. Un logement rustique perché dans les collines d'Hollywood

Airbnb

2 voyageurs

1 chambre

1 salle de bain

407$ la nuit

LOUEZ ICI

12. Un bungalow espagnol avec jardin privé

Airbnb

4 voyageurs

2 chambres

1 salle de bain

320$ la nuit

LOUEZ ICI

