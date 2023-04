Les meilleurs restaurants italiens à Québec

L’Italie à Québec, c’est possible!

Pâtes, pizzas et plus encore sont au rendez-vous dans ces adresses gourmandes de la Capitale Nationale.

• À lire aussi: Les meilleurs brunch et restaurants déjeuner à Québec

Voici donc les meilleurs restos italiens à Québec:

D’origine italienne, le chef du Il Matto, Rocco Cortina, s’inspire de la cuisine de sa mère pour un menu traditionnel riche et savoureux. On y retrouve des mets authentiques dans une ambiance chaleureuse.

Vieux-Québec: 71, rue Saint-Pierre, Québec

Sainte-Foy: 850, avenue Myrand, Québec

Lévis: 1500, rue Métivier, suite 100, Lévis

Risottos, pâtes fraîches et viandes du terroir font la réputation du restaurant. On craque aussi pour la terrasse ouverte sur le Vieux-Québec du Bello Ristorante qui permet de profiter des rayons de soleil et de l’ambiance festive du quartier.

73, rue Saint-Louis, Québec

• À lire aussi: Les 9 restos de Québec et ses environs avec les plus belles vues

Pour une bonne pizza napolitaine, c’est direction Nina Pizza. Là-bas, on y cuit les pizzas dans un four à bois traditionnel importé directement d’Italie. Desserts et cocktails signature valent eux aussi le détour.

764, rue Saint-Jean, Québec

• À lire aussi: 8 restaurants pour les amoureux de fromage à Québec

Un lieu de rencontre où savourer de bons mets italiens. À mi-chemin entre la brasserie et le restaurant, le Portofino possède également une carte de vins et de cocktails bien fournie. Soirée arrosée à l’européenne en vue!

Sainte-Foy: 675, route de l’Église, Québec

Vieux-Québec: 54, rue Couillard, Québec

• À lire aussi: 10 endroits où manger un bon steak frites à Québec

On ne se trompe pas en visitant le Battuto. Le restaurant mise sur la simplicité et le plaisir de manger pour offrir des mets frais de qualité. L’établissement prône également le fait main et la saisonnalité des ingrédients, deux aspects qui font la clé de leur succès.

527, boul. Langelier, Québec

Au Fiorella, tradition et créations se côtoient pour un résultat qui plaît à tous, même les plus gourmands. On y retrouve des pâtes fraîches, mais aussi des viandes et des poissons qui sortent de l’ordinaire. Le menu change selon les saisons.

990, route de l'Église local 119, Québec

En plus d’être un restaurant italien, La Scala se veut également un piano-bar où sont tenues des soirées d’opéra. Lors de ces soirées, mets et vins sont servis alors que des chanteurs lyriques nous bercent de leurs mélodies. Une activité originale à ajouter à l’agenda!

31, René-Lévesque Ouest, Québec

Ne manquez pas nos plus récentes capsules!

s