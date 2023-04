Cette villa de rêve à Punta Cana est à vendre et pourrait être à vous pour 240 000$

Envie de prendre ses clics et ses claques et déménager dans le Sud? Voici votre chance.

Une jolie villa ensoleillée à La Altagracia en plein coeur de Punta Cana en République Dominicaine est actuellement mise en vente par l'agence immobilière Royal LePage.

Courtoisie Royal LePage

Construite en 2022, la villa présente deux étages avec trois chambres, deux balcons et trois salles de bain.

L'espace de vie au rez-de-chaussée est vaste et lumineux grâce à sa fenestration abondante. La cuisine est moderne avec comptoir en granite. Un sofa-lit se cache au salon. C'est LA maison parfaite pour les personnes qui veulent recevoir la famille et les amis dans le Sud le temps de quelques jours.

Courtoisie Royal LePage

Vous serez charmé par sa grande chambre principale avec son lit king et sa salle de bain privative. Il y a deux autres chambres, dont l'une avec lit double et l'autre avec deux lits simples.

Visionnez la vidéo ci-haut pour découvrir l'intérieur de la villa!

La maison est vendue entièrement meublée. Il ne suffit donc que de faire ses valises et s'envoler vers le paradis.





Courtoisie Royal LePage

Parlant de paradis, les futurs propriétaires se trouveront à 5 minutes seulement du centre-ville de Punta Cana avec ses nombreux commerces dont épiceries (Jumbo et Sirena), pharmacies, restaurants, cinema, IKEA et bars, dont le très fun Coco Bongo. La plage de Bavaro se trouve à 7 minutes seulement. La maison est située dans un quartier sécurisé avec barrière et un agent 24h.

À noter que le prix de vente est en dollar américain (USD). La maison coûte donc autour de 320 811,60$ avec la conversion.

La vie de villa vous appelle?

Toutes les informations sur la propriété sont ici.

