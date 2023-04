Cette crèmerie populaire de Montréal offrira de la crème glacée gratuite ce lundi

Si vous êtes du genre à courir les gratuités, vaut mieux encercler la date du 17 avril 2023 au calendrier.

À l’occasion du printemps et du retour du beau temps, la crèmerie Ca Lem, l'une des meilleures à Montréal, offrira de la crème glacée gratuite ce lundi, 17 avril.

«Depuis 2016, chaque fois que vous dégustez du Ca Lem, vous nous démontrez votre support. Nous vous aimons et vous apprécions beaucoup et un cornet GRATUIT est notre façon de le démontrer. Alors partagez cette bonne nouvelle à vos proches et soyez des nôtres.» écrit l'équipe sur les réseaux sociaux.

À noter que Ca Lem offre plusieurs parfums créatifs de glaces, mais aussi quelques options véganes.

Il n'y a pas d’achat requis pour profiter de cette promo. Vous pouvez passer simplement pour le cornet gratuit.

L’offre débute à 17h et prend fin à 21h. Limite d’un cornet par personne.

Ca Lem NDG : 6926, rue Sherbrooke Ouest suite 2, Montréal

Ca Lem Vieux-Port: 315, place d'Youville, Montréal

Ca Lem Jean-Talon: 4297, rue Jean-Talon Ouest, Montréal

