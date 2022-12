8 bouteilles de vin pas gênantes à moins de 20$ à apporter lors d’un souper de Noël

Alors que vous serez nombreux à courir de famille en famille pendant le temps des Fêtes cette année, assurez-vous simplement de ne pas débarquer chez vos hôtes avec les mains vides.

Un arrêt rapide à la SAQ afin de mettre la main sur quelques bouteilles s’impose. Vous serez ainsi en mesure de vous monter une bonne réserve à la maison.

Voici 8 vins loin d’être gênants à trouver à la SAQ et à offrir comme cadeau d’hôte.

Vin mousseux, 750 ml, Italie, Vénétie

Voici le cadeau d’hôte parfait! Peu sucré, cet excellent vin mousseux surprend par sa fraîcheur, son prix et sa délicate amertume. Peut-être serez-vous en mesure de dénoter l’anis et les petits fruits qui s’y cachent. Plusieurs recommandent de mettre une feuille de basilic dans votre verre afin d’ajouter de belles petites notes d’épices et de la fraîcheur. À sortir pour l’apéro!

Vin blanc (orange), 750 ml, Canada

Ce vin de macération canadien et embouteillé au Québec épate sur tous les fronts. Il est facile à boire et son goût persiste en bouche. Il est particulièrement délicieux avec les goudas fumés et tout autres fromages. Un délicieux vin canadien et avec une belle touche québécoise sur l’étiquette. Chapeau à Miville pour le beau travail!

Vin mousseux 750 ml, Italie, Vénétie

Negroni Sbagliato, Aperol Spritz, Mimosa... Toutes les raisons sont bonnes pour déboucher une bouteille de Prosecco. Parmi les nombreux Proseccos sur le marché, le Ruffino se démarque par son excellent rapport qualité-prix. Vaut mieux en faire des réserves.

Vin rouge, 750 ml, France, Beaujolais

On sort un mini-peu du budget avec ce vin rouge léger qui se boit si bien. Un Gamay de soif qui se trouve sur les petits fruits et qui procure une parfaite acidité. Vraiment un bonbon de vin à bon prix.

Vin rouge, 750 ml, Canada, Québec

À Dunham, le Vignoble de l’Orpailleur propose un vin de couleur rubis au profil intense qui saura plaire aux personnes qui aiment les vins rouges généreux. Avec son nez charmeur aux parfums de petits fruits cuits et légèrement confits, sa bouche, fidèle aux nez, s’affirme de son côté par ses saveurs, encore une fois de petits fruits cuits, mais avec une légère touche de marmelade d’orange. Ce vin rouge du Québec est délicat et possède une composition soignée. Vraiment pas gênant!

Vin rosé, 750 ml, Canada, Québec

Question d’ajouter un rosé à cette liste, on porte votre attention vers ce vin québécois préparé avec amour sur un domaine de Saint-Joseph-du-Lac dans les Basses-Laurentides. Pourvu d’arômes floraux et de fraise, le vin rosé Marie-Rose est vif et sec et se mêle à toutes les tables.

Vin rouge, 750 ml - Espagne, Côte Méditérranéenne

Aucun vin rouge d’Espagne ne peut compétitionner avec le rapport qualité-prix de ce cépage Monastrell. Fruité et généreux, ce petit bijou bio se déguste à merveille avec un plateau de charcuteries. Il se boit très facilement et il plaira à tous.

Vin rouge, 750 ml, France, Vallée de la Loire

Bien qu'il excède le budget de 3,55$, on tenait à inclure ce vin dans cette liste. Ce Cabernet Franc possède des arômes de canneberge, fraise et des notes florales et végétales. Plusieurs remarquent qu’il goûte la framboise et la pomme grenade. On peut vraiment dire que ce vin est un «bon petit jus». À découvrir pour l’apéro.

