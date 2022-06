TOP 10 des meilleures villes d'Europe pour faire la fête

Les vacances de Noël approchent tranquillement et le temps est toujours plus doux en Europe, alors évadez-vous vers une de ces dix villes européennes où la vie nocturne ne vous laissera certainement pas indifférent!

1. Budapest, Hongrie

La vie culturelle et nocturne à Budapest est très riche. Avec ces orchestres symphoniques, ces opéras, ces lieux de sortie atypiques et enthousiasmants, la capitale hongroise est l'une des villes européennes les plus folles. On y retrouve également beaucoup de pubs, de clubs et des centres culturels ont récemment ouvert dans des bâtiments abandonnés, maintenant restaurés.

2. Londres, Angleterre

La vie nocturne de Londres compte parmi les plus animées et les plus polyvalentes au monde. L'offre est infinie : des clubs gigantesques aux concerts live en passant par les bars « trendy », sans oublier les pubs traditionnels. Les quartiers du centre, comme Soho et Leicester Square, attirent des visiteurs presque tous les soirs, mais si vous recherchez une ambiance plus underground, explorez aussi les quartiers plus excentrés comme Hoxton et Shoreditch dans l'est de la ville ou Brixton et Clapham au sud.

3. Barcelone, Espagne

Barcelone est célèbre pour sa vie nocturne, palpitante et trépidante. Puisque les Espagnols soupent habituellement tard et aiment prendre le temps de cuver leur vin, les bars et les discothèques ne se remplissent que vers 1h du matin, mais se déchaînent souvent jusqu'au lever du soleil. Les quartiers de la Rambla et d'El Reval, par exemple, comprennent un nombre incalculable de bars et de clubs où boire et danser toute la nuit.

4. Ios, Grèce

Située dans l'archipel des Cyclades, cette île est idéale pour la fête: c'est le paradis pour tous les jeunes désirant faire la fête toute la nuit et dormir la moitié de la journée. Ios est envahie par les bars et les clubs et le rythme est élevé tout au long de la nuit. La plupart se trouvent à Chora, mais il y a aussi de nombreux « Beach Parties ».

5. Dublin, Irlande

Coincé entre le Trinity College et la vieille ville, se trouve le quartier de Temple Bar, un coin décadent où pleuvent les bars et les clubs. Par exemple, la bière coule à flots au Brazen Head, considéré comme étant le plus vieux pub d'Irlande.

6. Amsterdam, Pays-Bas

On vient à Amsterdam principalement pour deux raisons: découvrir l'une des plus belles et agréables villes d'Europe et pour sortir faire la fête. Amsterdam possède en effet une vie nocturne incroyable qui vous fera découvrir des bars et des clubs électrisants. Les quartiers emblématiques de la capitale des Pays-Bas regorgent d'endroits pour boire un verre et sortir tard la nuit comme les quartiers de Leidseplein ou de Rembrandtplein. Les curieux se rendront dans le Red Light la nuit pour ses lieux déjantés.

7. Berlin, Allemagne

Berlin est une ville qui fourmille d'activités en tout genre. Il est possible d'y sortir tous les jours pendant un an sans jamais faire la même chose. La vie nocturne à Berlin est légendaire, surtout pour les amateurs de musique électronique: des boîtes de nuit mythiques, des soirées qui s'étalent sur plusieurs jours, la crème des DJ mondiaux. Berlin ne peut vous laisser insensible!

8. Prague, République tchèque

Prague est devenue ses dernières années l'une des destinations les plus branchées d'Europe. Cet intérêt, la capitale tchèque la doit à son riche patrimoine et à son ambiance festive. Là, les noctambules feront la fête jusqu'au lever du jour. Pour profiter pleinement de l'ambiance pragoise, il faut se rendre à la Staré Mesto (la vieille ville), on y trouve une multitude de boîtes de nuit, de pubs, de bars à spectacles, de cafés et de restaurants.

9. Lisbonne, Portugal

Plutôt sage le jour, Lisbonne se révèle la nuit comme l'une des villes les plus effervescentes d'Europe. La capitale du Portugal fourmille de bars et de clubs en tout genre: intimes ou jet set, feutrés ou bruyants, branchés ou populaires. Surprenante, multiple, éclectique et colorée cette Lisbonne!

10. Ibiza, Espagne

Si vous êtes programmé pour faire la fête de façon permanente, les multiples clubs d'Ibiza vous garderont en haleine jusqu'à très tard. Déhanchez-vous sur un plancher de dance envahi de savon ou joignez-vous à un « Pool Party ». Déluge de décibels et déversement d'alcool sont à prévoir!

Bonus: Belgrade, Serbie

Qui aurait parié que Belgrade serait, après son tragique et récent passé, l'une des premières destinations pour faire la fête en Europe? Aujourd'hui, la vie nocturne à Belgrade jouit d'une excellente réputation auprès des noctambules et ce n'est pas étonnant qu'on la surnomme la « Barcelone des Balkans » en référence à l'animation effervescente de la belle Catalane. Cafés, bars fantaisistes et bars-clubs aux grandes terrasses sont au menu.

