Le Grand PoutineFest en version «service au volant» commence aujourd’hui à Montréal

Montréal a l’habitude d’accueillir des centaines d’évènements culturels et gourmands tout l’été sur son territoire. Or, avec la COVID-19, plusieurs évènements ont dû annuler leur édition 2020, la reporter ou complètement revoir le concept pour respecter les mesures sanitaires.

Le Grand PoutineFest a donc choisi de revoir son concept. Le festival de poutine adoré des Montréalais a lieu cette année en mode «service au volant»!

Du 27 au 30 août, les amateurs de poutine pourront se rendre dans le stationnement du CF Galeries d’Anjou où cinq foodtrucks seront stationnés près de l’ancien SEARS.

Comme les clients ne pourront pas sortir de leur voiture, des employés du PoutineFest iront prendre les commandes directement aux voitures et vous apporteront votre poutine. Le paiement se fera par carte seulement.

Les piétons ne sont pas oubliés, malgré la formule «service au volant». Le PoutineFest mentionne qu’il y aura une file pour ceux qui se présentent à pied et le fonctionnement sera le même que si vous étiez dans une voiture. À noter toutefois qu’il n’y aura aucune place assise pour déguster votre repas.

Le menu, qui sera affiché sur place ou disponible sur votre téléphone intelligent avec un code QR, propose 13 poutines toutes aussi décadentes les unes que les autres. Parmi celles-ci, on retrouve la poutine avec beignets d’aiglefin, la poutine double fromage et bacon, la poutine avec falafels (option végétarienne) et la poutine au homard. Quelques desserts seront aussi disponibles pour ceux qui ont la dent sucrée.

27 août: 16h à 21h

28 août: 11h à 21h

29 août: 11h à 21h

30 août: 11h à 20h

