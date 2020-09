Road trip à Charlevoix (et les environs): les meilleures adresses de Léonie Pelletier

La région de Charlevoix est sans aucun doute l’une des plus belles destinations à découvrir au Québec.

On y mange bien, le paysage est magnifique et il y a une tonne d’activités à faire.

Léonie Pelletier, que l’on aime suivre sur Instagram, revient tout juste d’un week-end à Charlevoix (et dans les environs) et elle a gentiment accepté de nous dévoiler ses incontournables de la région.

Voici donc les meilleures adresses de Léonie Pelletier à Charlevoix:

«C'était INCROYABLE! Il y a une superbe sélection de vins nature. J'ai bu de sublimes bulles, un orange doux et un petit rouge funky! La bouffe était juste incroyablement bonne. Ils ont écouté nos goûts, nos désirs et [ont] même ajusté des plats pour l'intolérance de mon accompagnatrice, et ils m'ont fait un plat surprise pas sur le menu parce que j'avais envie d'autre chose! Pas de réservation, il faut arriver tôt ou les texter pour être sur la liste d'attente!»

73, rue Saint-Jean-Baptiste, Baie-Saint-Paul

«Nous avons dormi au Domaine Belle plage! Très cute auberge simple et accessible niveau du prix. C'est surtout la vue qui est imprenable sur la baie et l'accès direct à la plage et au quai».

192, rue Sainte Anne, Baie-Saint-Paul

«Nous avons hiké l'Acropole des Draveurs dans le parc des Hautes-Gorges. C'est un bon hike qui prend entre 4h et 6h. Il faut être relativement en forme, mais la vue vaut vraiment la montée. C'est tout à fait exceptionnel! On s'apporte beaucoup d'eau, un lunch pour en profiter au sommet et on enjoy pour la beauté des yeux!»

«Nous sommes ensuite descendus jusqu'à Les Bergeronnes en haut de Tadoussac (environ 2h de route de Baie-Saint-Paul, mais c'est tellement beau le chemin que ça passe super vite) pour aller voir les baleines avec Essipit. C'est VRAIMENT impressionnant! Nous en avons vu une bonne quinzaine, dont des baleines à bosse, des rorquals et des bélougas. Ça vaut vraiment le détour, selon moi!»

498, rue de la Mer, Grandes-Bergeronnes

5. En profiter pour faire un arrêt à Tadoussac

«Sur la route, on arrête à Tadoussac voir les dunes ou prendre quelques fromages et bières locales pour s'arrêter pique-niquer à l'un des points de vue sur le retour!»

Accédez aux dunes de Tadoussac par le chemin du Moulin-à-Baude.

