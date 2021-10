Une soirée d’Halloween à thématique Squid Game aura lieu à Montréal

Si vous avez déjà prévu vous déguiser en personnage de la série Squid Game (Le Jeu du calmar), c’est à Montréal que vous devez festoyer le 31 octobre au soir.

• À lire aussi: Halloween 2021 : 8 activités parfaites pour s'offrir une bonne frousse

AFP

Les restaurants-bars Bord’Elle et The Farsides organisent une soirée thématique où les fans de la populaire série sud-coréenne sont conviés.

Les deux établissements montréalais gérés par le groupe JEGantic en ont fait l’annonce le 1er octobre dernier au même moment sur leurs réseaux sociaux.

Pour l’instant, tout ce qu’on sait c’est l’événement se déroulera le jour de l’Halloween, qui tombe un dimanche cette année. On imagine que des détails plus précis sur l’heure, le prix du billet et le déroulement de la soirée seront dévoilés sous peu.

On vous invite donc à suivre les réseaux sociaux des deux établissements du Vieux-Montréal pour ne rien manquer!

En attendant, vous pouvez déjà prévoir votre déguisement!

Bord'Elle - 390 rue Saint-Jacques Ouest, Montréal

The Farsides - 690 rue Notre Dame Ouest, Montréal

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s