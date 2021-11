HIVERSIDE : le Riverside se transforme en bar de glace et igloo cet hiver

C’est une expérience vraiment unique que la gang du Riverside St-Henri propose aux Montréalais et touristes cet hiver.

En effet, la populaire terrasse où il fait bon festoyer en pleine canicule s’est transformée en bar de glace!

Un grand igloo gonflable recouvre maintenant la terrasse et sera prêt à accueillir les clients qui n’ont pas froid aux yeux dès le 10 décembre.

À l’intérieur de la structure, tout a été recouvert de glace. Le bar a été entièrement construit et conçu par le célèbre sculpteur de glace Jacques Desbois de l'Hôtel de Glace à Québec. De la fourrure recyclée de la compagnie montréalaise Harricana vient recouvrir le mobilier pour réchauffer un peu l’espace. Une station chauffée est située à l’arrière de l’igloo pour les plus frileux.

Pour offrir cette expérience hivernale unique, le Riverside s’est associé à Grey Goose Vodka et Cointreau. Le menu des cocktails a également été fait en partenariat avec le talentueux mixologue Max Coubès.

Les clients qui visiteront le bar de glace auront droit à un cocktail de bienvenu nommé le FEELING PINE MULLED WINE (Martini Rosso, Cointreau, jus d’orange et épices saisonnières). Leur billet d’entrée au coût de 60$ leur donnera également le droit à un cocktail, chaud ou froid, de plus.

Le bar de glace HIVERSIDE sera ouvert seulement le jeudi, vendredi et samedi soir. Le jeudi sera ouvert au public, tandis que vous devrez réserver en ligne votre place et plage horaire pour fréquenter le bar de glace les vendredis et samedis.

HIVERSIDE

Dès le 10 décembre au Riverside St-Henri

Jeudi (ouvert au public)

Vendredi et samedi (plage horaire et réservation en ligne)

60$ le billet

