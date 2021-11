Sharkcootery offre des belles boîtes repas pour le parfait brunch «boho»

Des boîtes brunch livrées à votre porte? C’est ce que propose l’entreprise Sharkcootery dont les sublimes photos s’emparent d’Instagram ces temps-ci.

Dans le confort de votre maison, vous pouvez désormais déguster un délicieux brunch de luxe sous le thème boho. C’est une option à favoriser si vous désirez recevoir sans avoir à vous casser la tête.

Party de bureau, dîner corporatif, anniversaire, shower de bébé, moment gourmand en famille où entre amis, les boîtes accompagnent à merveille toutes les occasions.

Fruits, charcuteries, fromages et produits frais sont disponibles dans les boîtes de cette entreprise fièrement québécoise.

Chaque boîte comprend donc une sélection de produits locaux frais et exotiques. Le menu est composé de jus d'orange, de noix et fruits secs, d’olives, de miel, de fines herbes fraîches, d'un nectar ambré, de viennoiseries artisanales, d'une mini baguette fraîche, d'une variété de fruits saisonniers, fromages frais et d'un grand choix de charcuterie. Les aliments varient selon la saison et la disponibilité.

Plusieurs types de boîtes brunch sont offerts. Vous trouverez d’abord la boîte brunch Baby Shark à 35$ qui propose une portion individuelle.

Pour 22$, une portion collation, nommée Mini Shark, contient tout le nécessaire pour satisfaire l’appétit en milieu d’après-midi.

Les boîtes brunch Mama Shark à partir de 75$ (pour 2 à 3 personnes) et Daddy Shark à partir de 130$ (pour 4 à 6 personnes) sont aussi disponibles.

Les plus grands groupes pourront profiter des services de cette entreprise locale à condition de communiquer directement avec eux via courriel.

La livraison locale est gratuite avec tout achat de 70$ et plus. Il suffit de sélectionner la date et la plage horaire de livraison ou cueillette au moment de passer la commande.

Toute commande passée avant 18h sera livrée le lendemain. Que demander de mieux?

Sharkcootery propose d’ailleurs un service de traiteur à Montréal, sur la Rive-Sud et sur la Rive-Nord. Des formules tout inclus sont disponibles si vous désirez épater vos convives avec un pique-nique luxueux ou célébrer avec un buffet brunch (avec le décor boho inclus).

