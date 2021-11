De la tire d'érable sur neige et des repas réconfortants toute l’année dans ce resto des Laurentides

Fèves au lard, pâtés au poulet, tourtières, jambon dans le sirop d’érable, le restaurant Au Petit Poucet, à Val David, s’amuse à servir des plats typiquement québécois depuis 1945.

Dans un décor rustique et réconfortant, vous vous sentirez rapidement aussi bien qu’au chalet. Vous prendrez plaisir à renouer avec le meilleur des saveurs québécoises, un plat à la fois.

On se rend Au Petit Poucet pour les portions généreuses, les déjeuners copieux et le classique repas de cabane à sucre (avec tire d’érable sur neige) qui est servi toute l'année et directement à votre table!

Absolument tout sur le menu est concocté sur place. Vous retrouverez vos incontournables dont un ragoût de patte de cochon, un steak de jambon fumé au bois d’érable et un pouding chômeur.

Une section dite plus «bistro» du menu offre des repas légers et des cafés spécialisés.

Un décor rustique, une ambiance chaleureuse autour d'un superbe foyer central et une cuisine goûteuse: profitez du temps des Fêtes pour découvrir cette institution des Laurentides.

Un comptoir de produits maison prêts à emporter est d’ailleurs installé à l’avant du restaurant. Sentez-vous à l’aise de rapporter des marinades, tourtières et desserts à la maison. Vous pourrez en profiter lors du réveillon.

Les fins de semaine, il n’est pas rare qu’une longue file d’attente orne l’entrée du restaurant. Les gens viennent de loin pour s’attabler à ce restaurant.

Il n'est pas possible de faire de réservations à l'avance, mais soyez assurés qu'en période d'achalandage, le délai d'attente est assez bref.

Au Petit Poucet

1030, route 117, Val-David

Tous les jours de 6 h 30 à 16 h

