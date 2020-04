Le Cinéma Moderne dévoile une banque de films en ligne à louer

À défaut de pouvoir assister à la projection d'un film d’auteur dans le décor magnifique du Cinéma Moderne dans le Mile-End, sachez que vous pouvez toujours encourager l’établissement en faisant la location de films en ligne.

En effet, le Cinéma Moderne que l’on connait pour ses cocktails et son ambiance chaleureuse propose désormais une poignée de films en location sur son site internet.

Parmi la sélection, on retrouve 13 films dont Bacarau, L’amant d’un jour, Rêveuses de ville et plus encore.

Vous pouvez louer ces films juste ici. Notez toutefois que certains films sont en version originale et que les sous-titres sont en anglais seulement.

Pour avoir accès à une plus grosse banque de films, vous pouvez aussi aller faire un tour sur le site Élephant!

