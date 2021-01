Covid-19: Tout ce que vous devez savoir sur les nouvelles mesures sanitaires

C'est officiel. Après plusieurs jours de ouï-dire concernant le plan du gouvernement pour essayer de casser la deuxième vague de la pandémie de la Covid-19, voilà que le premier ministre annonce de nouvelles mesures sanitaires en vigueur dès le 9 janvier jusqu'au 8 février.

La principale mesure est un couvre-feu entre 20h et 5h pour les 4 prochaines semaines.

François Legault a fait l'annonce de ce «traitement-choc» lors de son très attendu point de presse de 17h le 6 janvier.

Les magasins qui sont fermés depuis Noël et qui devaient rouvrir le 11 janvier devront donc attendre avant de pouvoir accueillir à nouveaux des clients.

Les restaurants, bars, gyms, salles de cinéma, théâtres, etc., qui eux sont fermés depuis plusieurs mois déjà ne sont pas non plus près de revoir de l'action dans leurs locaux.

Bref, les commerces non essentiels seront fermés et le télétravail obligatoire pour les prochaines semaines.

Voici donc les nouvelles mesures sanitaires en vigueur dès le 9 janvier 2021 :

Un couvre-feu applicable entre 20h et 5h pour 4 semaines au moins. Les récalcitrants seront passibles d’une amende.

La fermeture des commerces non essentiels prolongée jusqu’au 8 février, mais la cueillette à la porte sera permise. Le télétravail reste obligatoire jusqu’à cette date.

Les épiceries devront fermer leurs portes à 19h30 afin de laisser le temps aux employés de rentrer chez eux et aux clients de finaliser leurs emplettes avant la tombée du couvre-feu. Les pharmacies et stations-service demeureront ouvertes.

Réouvertures des écoles primaires le 11 janvier et secondaires le 18 janvier. Le port du masque obligatoire en classe à compter de la 5e année.

Les personnes seules peuvent encore recevoir une autre personne dans leur logement.

Les déplacements entre régions sont toujours déconseillés, mais pas interdits.

Les activités extérieures individuelles sont permises, mais uniquement en journée. Les centres de ski et les parcs de la Sépaq demeurent donc ouverts.

Les garderies restent ouvertes. Il est fortement déconseillé aux grands-parents de garder leurs petits-enfants.

La construction et lessecteurs manufacturiers sont tenus de fonctionner selon le strict minimum. Le gouvernement demande de reporter la production de tout ce qui n’est pas essentiel.

• À lire aussi: Une série de portraits touchants de Montréalais à 2 mètres de distance

• À lire aussi: Céramic Café livre des «kits» pour peindre votre propre vaisselle à la maison

• À lire aussi: Un projet photos pour savoir ce que les Québécois ont hâte de faire après le confinement

• À lire aussi: 5 idées de «dates» à proposer à votre tendre moitié sans sortir de chez vous

• À lire aussi: 13 Québécois inspirants à suivre pour vous faire du bien pendant le confinement

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s

s