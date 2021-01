Voici les livres les plus populaires de 2020 à la Grande Bibliothèque de Montréal

Sans surprise, l’année 2020 a été propice à la lecture avec les nombreux temps libres qui se sont présentés aux Québécois en raison de la pandémie.

Plusieurs se sont tournés vers la plateforme virtuelle de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) pour emprunter des livres numériques afin de se divertir.

L’engouement a été fort et la Grande Bibliothèque a décidé de partager ce que les gens ont le plus lu l’année dernière en dévoilant le palmarès des livres numériques les plus empruntés.

Cette liste offre donc d’excellentes suggestions à ceux et celles qui sont à la recherche d’un prochain roman à dévorer pendant les heures de couvre-feu!

Voici les 20 livres numériques en français les plus empruntés de 2020:

D’autres palmarès selon les genres, la langue et l’âge sont disponibles sur le site de la BAnQ pour encore plus de suggestions.

Sachez que l'abonnement à l'ensemble des services, sur place et à distance, de la BAnQ est gratuit pour tous les résidents du Québec. Tous les détails ici.

