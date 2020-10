Les Weekendeurs: les plats de vos restos préférés livrés en boîte à la maison

Inspiré de la mode des plats prêts-à-cuisiner livrés en boîte directement à la maison, le projet Les Weekendeurs a comme mission de non seulement simplifier la vie des gens, mais surtout d’encourager la restauration locale qui, soyons honnêtes, en arrache présentement.

Lancé en mai dernier, le concept des Weekendeurs ne peut pas être plus simple: vous choisissez les plats et produits proposés par d’excellents chefs et restaurants montréalais sur le site de Les Weekendeurs et une fois la boîte contenant votre sélection livrée, vous n’avez qu’à assembler vos assiettes et à déguster le tout dans le confort de votre foyer.

Les restaurants qui collaborent avec Les Weekendeurs pour vous livrer d’excellents repas sont Les Streets Monkeys, Bistro Tendresse, Grumman’78, Moleskine, Mauvais Garçons, Sumac et Restaurant Wellington.

Parmi les plats que vous pouvez commander actuellement, il y a les fameuses brochettes de tofu marinées avec sauce arachide du Tendresse, les pâtes fraîches et les sauces du Moleskine ou encore un kit pour un festin de shawarma de poulet du Sumac.

Le site des Weekendeurs a également une section «garde-manger» où se trouvent des produits québécois comme des sauces, des épices, du miel, que vous pouvez faire ajouter à votre boîte.

Les boîtes Les Weekendeurs sont livrées seulement les jeudis, vendredis et samedis. Si vous commandez avant 17h un lundi, vous recevrez la boîte le jeudi, avant 17h le mardi, ça ira à vendredi et avant 17h le mercredi mène la livraison du samedi. Vous devez également atteindre un minimum de 65$ lorsque vous sélectionnez vos repas et produits.

Les plus sceptiques se demandent peut-être: pourquoi opter pour une boîte Les Weekendeurs au lieu de commander le jour même sur une application de livraison comme Uber Eats, DoorDash ou Skip de Dishes? La raison est toute simple. Ces applications sont bien pratiques, mais perçoivent une marge de 30%. Les Weekendeurs ont, de leur côté, décidé de prendre ne marge de 15% seulement dans le but de couvrir les frais d’exploitation et laissent les restaurants et chefs décider des prix des plats. En commandant avec Les Weekendeurs, vous encouragez davantage la restauration locale.

Pour commander votre première boîte Les Weekendeurs, c’est ici. Et sachez qu’aucun abonnement n’est requis!

