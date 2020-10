Le Casgrain B.B.Q. fermera officiellement à la fin de la semaine

Ça y est, le Casgrain B.B.Q., ce projet éphémère du Vin Mon Lapin, a annoncé sa fermeture officielle à la fin de la semaine.

• À lire aussi: Voici les restos de Montréal qui livrent ou qui font du «take-out» pendant la pandémie

Le comptoir de poulet frit et vins nature qui avait été lancé au début de la pandémie cessera donc ses activités d’ici quelques jours.

Les propriétaires du projet en ont fait l’annonce sur Instagram plus tôt cette semaine.

«Dimanche, on prend des vacances. Fermeture d’un mois, plus qu’essentiel pour notre fabuleuse équipe qui n’a pas arrêté une minute. Plein de nouveaux projets dans les tuyaux. On vous tient au courant!» peut-on lire sous la publication.

Bien que le Casgrain B.B.Q. cesse ses activités, tout porte à croire que le restaurant Vin Mon Lapin reviendra avec un autre concept pop-up alléchant en attendant sa réouverture officielle. À suivre...

En attendant, vous pouvez commander du bon poulet frit sur le site web de Vin Mon Lapin, juste ici.

Ne manquez pas nos dernières capsules!

s

s