Une maison à l’architecture unique à vendre sur le bord de l’eau pour 477 500$ à Chelsea

Cette maison construite en 1986 n’a rien d’ordinaire. Située dans un quartier recherché de Chelsea, la propriété possède une architecture originale qui rappelle la coque d’un bateau.

KELLER WILLIAMS DISTINCTION

KELLER WILLIAMS DISTINCTION

À l’intérieur, on retrouve un vaste salon avec un foyer de briques, un plafond cathédrale et de nombreuses fenêtres pour un maximum de luminosité.

KELLER WILLIAMS DISTINCTION

KELLER WILLIAMS DISTINCTION

Elle possède un total de deux chambres et deux salles de bain complètes, en plus d’un sous-sol de plus de 6 pieds de haut.

KELLER WILLIAMS DISTINCTION

KELLER WILLIAMS DISTINCTION

La maison offre un accès à la rivière Gatineau qui se trouve à quelques pas.

KELLER WILLIAMS DISTINCTION

KELLER WILLIAMS DISTINCTION

KELLER WILLIAMS DISTINCTION

Découvrez l’intérieur de cette propriété hors du commun dans la vidéo ci-haut!

Cette propriété est vendue par Paul Lemelin de KELLER WILLIAMS DISTINCTION.

Découvrez d’autres propriétés à vendre:

s

s