Un resto montréalais aux saveurs acadiennes annonce sa fermeture

C'est avec le coeur gros, mais tout de même avec le sentiment du devoir accompli que les propriétaires du Fricot, Alain, Simon, Éric et Alexandre, ont annoncé sa fermeture sur les réseaux sociaux.

Cette adresse réussissait à reproduire les saveurs authentiques des Maritimes, spécifiquement de l'Acadie, dans une ambiance des plus sympathiques.

«En effet, nous avons pris en groupe la décision de fermer le Fricot à compter du 10 avril prochain. Ce ne fut pas une décision facile, mais le contexte actuel d’inflation et de montée fulgurante des prix des matières premières nous a forcés à nous rendre à l’évidence qu’il n’était plus possible pour nous de remplir la mission que nous nous étions donnée», expriment les propriétaires dans une publication Facebook.

Le Fricot s'est installé à Montréal en 2019, dans le but de faire découvrir des mets mettant en vedette les fruits de mer et toute la chaleur qu'on doit aux Acadiens.



«Le caractère saisonnier de notre offre, la pandémie ainsi que les prix qui n’ont cessé d’augmenter ont eu raison de notre volonté de proposer une offre de fruits de mer frais et relativement abordables. Nous tenons à remercier toute notre fidèle clientèle des 3 dernières années, sans qui cette aventure n’aurait pas été la même. Nous voulons également souligner le support incroyable de la communauté acadienne de Montréal qui nous a suivis tout au long de notre épopée!» ajoutent-ils.

Les propriétaires invitent la clientèle à festoyer pour une dernière fois le samedi 9 avril 2022.

Du reste, ils se veulent rassurants en mentionnant que la grande soeur du Fricot, la Drinkerie Ste-Cunégonde, reprendra le local afin d'offrir plus d'espace et une plus grande variété de nourriture.

«Un immense merci à tous d’avoir permis, l’espace d’un instant, de réaliser le rêve un peu fou de deux Acadiens et de leurs partenaires!» concluent-ils.

Le rendez-vous est donc lancé au 9 avril prochain; on fera ses adieux à cette adresse qui aura su marquer tant de Montréalais et Montréalaises.

À la revoyure, Fricot!

Le Fricot (fermeture définitive le 10 avril 2022)

2661, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

